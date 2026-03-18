Acer Predator Helios Neo: il refresh 2026 punta tutto su prestazioni desktop-grade

Acer ha annunciato il rinnovo della serie di laptop gaming Predator Helios Neo, equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra serie 200HX Plus, fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, offrendo prestazioni di nuova generazione agli appassionati di gaming in diversi formati e configurazioni di display.

I nuovi processori Intel Core Ultra serie 200HX Plus alimentano una nuova classe di laptop gaming con significativi incrementi prestazionali rispetto alla generazione precedente. Questi dispositivi sono progettati per garantire reattività istantanea, frame rate stabili, ottimizzazione intelligente e un’autonomia che consente sessioni di gioco prolungate su un’ampia gamma di titoli e applicazioni.

Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 per laptop introducono capacità rivoluzionarie per gamer e creator. Grazie a una straordinaria potenza AI, la serie RTX 50 abilita nuove esperienze e una qualità grafica di livello superiore. Le prestazioni vengono ulteriormente amplificate con NVIDIA DLSS 4.5, consentendo la generazione di immagini a velocità senza precedenti.

Predator Helios Neo 16S AI

Il Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) rappresenta la proposta più sottile della gamma, progettata per offrire massima portabilità ai gamer in movimento. Con uno chassis di spessore inferiore a 18,9 mm, integra fino a un processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

Il display OLED HDR offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, risoluzione WQXGA e un tempo di risposta di 1 ms per immagini estremamente fluide e reazioni immediate, con una fedeltà cromatica certificata Calman al 100% dello spazio colore DCI-P3.

Per garantire il massimo raffreddamento, il dispositivo è dotato di ventola Predator AeroBlade 3D e pasta termica in metallo liquido.

Predator Helios Neo 16 AI

Il Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71) porta prestazioni di livello desktop e funzionalità di gaming AI avanzate in un formato da 16 pollici. È equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

Il suo punto di forza è il display OLED HDR con tempo di risposta di 1 ms, risoluzione WQXGA e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 certificata Calman, offrendo velocità elevate e immagini di gioco estremamente dettagliate e realistiche.

Per una dissipazione del calore ottimizzata, il dispositivo integra ventola Predator AeroBlade 3D, pasta termica in metallo liquido e heat pipe vettoriali.

Sul fronte della connettività, Intel Killer Ethernet E3100 garantisce prestazioni di rete rapide, stabili e con priorità intelligente - ideali per gaming e streaming - mentre Thunderbolt 4 consente trasferimenti dati ultra-veloci.

Predator Helios Neo 18 AI

Il Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71) è la variante da 18 pollici, con processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

Oltre alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e alla copertura del 100% DCI-P3, il display WQXGA integra la nuova tecnologia Ambient Contrast Ratio (ACR), che riduce i riflessi e migliora il contrasto, offrendo immagini vivide e dettagli nitidi anche in ambienti luminosi.

Per mantenere prestazioni elevate, il dispositivo è dotato di ventola Predator AeroBlade 3D, pasta termica in metallo liquido e heat pipe vettoriali per un raffreddamento efficiente.

I tre nuovi laptop gaming Predator Helios Neo includono anche diverse funzionalità AI avanzate. Oltre al controllo in tempo reale delle modalità di prestazione e della velocità delle ventole, PredatorSense consente ai gamer di personalizzare il dispositivo con una tastiera RGB retroilluminata a 4 zone e un logo illuminato sul coperchio.

Per un’esperienza fluida nel gioco cooperativo e nello streaming, Acer PurifiedVoice e PurifiedView sfruttano l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore di fondo e migliorare la qualità video. Inoltre, l’hub intelligente di strumenti AI Acer Intelligence Space include Game Assistant per il supporto alla mira nei giochi sparatutto e ProCam per catturare automaticamente i momenti salienti del gameplay.

Disponibilità

Il Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I71) sarà disponibile in Nord America da luglio 2026, nell’area EMEA da giugno 2026 e in Australia da luglio 2026.

Il Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-I71) sarà disponibile in Nord America da luglio 2026, nell’area EMEA da giugno 2026 e in Australia da giugno 2026.

Il Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-I71) sarà disponibile in Nord America da luglio 2026, nell’area EMEA da giugno 2026 e in Australia da luglio 2026.