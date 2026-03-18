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Cinema ad alta quota: Vueling offre film e serie TV gratis a tutti i passeggeri

La compagnia aerea introduce un servizio di contenuti a bordo accessibile dai dispositivi mobili dei passeggeri e disponibile per tutta la durata del volo, senza bisogno di connessione internet.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 20/03/2026

Digital Life

Vueling continua a migliorare la customer experience con il lancio di un nuovo servizio di intrattenimento a bordo. Il portale digitale è accessibile direttamente dai dispositivi mobili dei passeggeri e offre film, serie TV e diverse altre funzioni utili durante tutto il volo, gratuitamente.

La piattaforma è già disponibile su oltre la metà della flotta della compagnia aerea e funziona tramite una connessione diretta al server di bordo del velivolo, senza quindi richiedere Wi-Fi o connettività esterna.

Attraverso il portale, i passeggeri possono usufruire di un'offerta che verrà aggiornata stagionalmente: attualmente, il catalogo comprende 18 film adatti a tutti e 23 episodi di 12 serie TV.

È disponibile anche una mappa interattiva in 3D che consente ai viaggiatori di seguire la rotta del proprio volo in tempo reale. I passeggeri possono anche accedere al menù di bordo e allo shop, per scoprire la selezione di cibi e bevande, oltre agli altri prodotti disponibili in volo.

Il portale offre inoltre un accesso diretto a GetYourGuide, marketplace che dà ai viaggiatori la possibilità di scoprire attività, tour e altre esperienze da fare nella destinazione del proprio viaggio. Include anche informazioni sul network di Vueling, sull’impegno verso la sostenibilità e sui servizi di assistenza clienti.

Questo nuovo servizio, supportato da Viasat, va ad integrare la connettività Wi-Fi già disponibile su gran parte della flotta della compagnia aerea, che mette a disposizione 15 minuti di accesso gratuito a internet per i passeggeri.



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