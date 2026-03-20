Firefox 149 introduce la VPN integrata: Mozilla sfida i servizi gratuiti con la massima privacy

Mozilla ha annunciato un’importante evoluzione per il suo celebre browser con il lancio della versione 149, previsto per il 24 marzo 2026. La novità principale riguarda l’integrazione di un piano VPN gratuito direttamente all'interno di Firefox, una mossa strategica volta a offrire un'alternativa sicura e trasparente ai numerosi servizi "free" presenti sul mercato, spesso criticati per i loro compromessi sulla gestione dei dati. Questa nuova funzionalità permetterà di instradare il traffico web attraverso un proxy, nascondendo l'indirizzo IP e la posizione geografica dell'utente durante le sessioni di navigazione, il tutto senza dover installare estensioni o software aggiuntivi.

Inizialmente, il servizio offrirà una soglia di 50GB di dati mensili e sarà disponibile per gli utenti residenti negli Stati Uniti, in Francia, Germania e Regno Unito. Questa distribuzione regionale limitata riflette un approccio graduale scelto da Mozilla per monitorare le prestazioni dell'infrastruttura e la risposta del pubblico prima di procedere con una diffusione su scala globale. Sebbene i dettagli tecnici sui fornitori dell'infrastruttura non siano stati ancora svelati, l'azienda ha ribadito con forza che il servizio si fonda sui propri storici principi di minimizzazione dei dati, garantendo che nemmeno Mozilla possa monitorare le attività online o i siti visitati dagli utenti.

L'introduzione della VPN rafforza il posizionamento di Firefox come unico grande concorrente indipendente nel mercato dei browser, non essendo basato sul motore Chromium di Google ma sul motore open source Gecko. Questa autonomia permette a Mozilla di differenziarsi in un panorama tecnologico sempre più dominato da strumenti di intelligenza artificiale invasivi e tecnologie pubblicitarie. Oltre alla sicurezza della connessione, Firefox 149 porterà con sé altre innovazioni rilevanti, come la funzione Split View per la navigazione a schermo diviso e il rebranding dell'assistente opzionale "Smart Window", confermando l'impegno del brand verso un'esperienza utente personalizzabile e sicura.

È comunque fondamentale sottolineare un aspetto tecnico cruciale per chi deciderà di utilizzare questo nuovo strumento: la protezione offerta dalla VPN integrata si limita esclusivamente al traffico generato all'interno di Firefox. A differenza delle VPN di sistema complete, questa funzione non protegge le attività internet svolte tramite altre applicazioni o programmi esterni al browser. Resta tuttavia un passo avanti significativo per la tutela della privacy quotidiana, specialmente se affiancato alle recenti innovazioni di sicurezza già introdotte da Mozilla, come il supporto allo standard Sanitizer API per prevenire attacchi informatici malevoli.