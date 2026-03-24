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Terravision accelera sul digitale: nasce la nuova app per i transfer aeroportuali

Lo storico operatore della mobilità trasforma l'esperienza di viaggio con uno strumento intuitivo che integra prenotazioni rapide, gestione dello smartphone e contenuti esclusivi sulla sostenibilità.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 25/03/2026

Digital Life

Terravision compie un passo decisivo verso il futuro della mobilità connessa lanciando Terra App, l'applicazione mobile progettata per semplificare radicalmente il collegamento tra le città e i principali scali aeroportuali europei. Dopo oltre vent'anni di leadership nel settore, l'azienda evolve la propria natura da fornitore di servizi basato principalmente sul web a brand digitale a tutto tondo, capace di instaurare un rapporto diretto e immediato con il viaggiatore. La nuova interfaccia non è solo una piattaforma di acquisto, ma un vero compagno di viaggio pensato per eliminare lo stress che spesso accompagna le fasi di atterraggio o la corsa verso il gate, offrendo una gestione fluida e centralizzata di ogni trasferimento.

Grazie a questo nuovo strumento, la prenotazione di un transfer avviene in pochi secondi, permettendo all'utente di selezionare la tratta, acquistare il titolo di viaggio e conservarlo digitalmente sul proprio smartphone per una consultazione immediata. Questa evoluzione risponde alla necessità di ridurre le incertezze in momenti delicati del percorso, come l'arrivo in una città sconosciuta o il rientro da un viaggio faticoso, rendendo l'organizzazione logistica più affidabile e meno frammentata. L'obiettivo strategico di Terravision è trasformare l'app nel canale preferenziale per i propri clienti, garantendo una personalizzazione del servizio che crescerà nel tempo con l'aggiunta di nuove funzionalità dedicate.

L'elemento che distingue maggiormente questa novità nel panorama del trasporto è l'integrazione di contenuti editoriali di alto profilo. All'interno dell'applicazione trova infatti spazio Ultima Bozza, il quotidiano digitale focalizzato sull'ambiente e sull'ecosostenibilità. I viaggiatori avranno così accesso ad approfondimenti in italiano e inglese che spaziano dal benessere fisico alla mobilità elettrica, fino alle connessioni tra arte e turismo responsabile. Questa scelta posiziona Terravision non più solo come un semplice vettore, ma come un attore consapevole che promuove un modo di viaggiare informato e culturalmente coinvolgente.



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