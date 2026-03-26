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Canon potenzia la serie MAXIFY GX: produttività da record con la nuova dotazione di inchiostro

Le stampanti per l'ufficio domestico includeranno tre flaconi di nero per raggiungere l'incredibile traguardo di 17.000 pagine stampate senza acquisti aggiuntivi.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/03/2026

Canon ha annunciato un importante aggiornamento della capacità di stampa iniziale per i suoi modelli di punta della serie MAXIFY GX, segnando un nuovo punto di riferimento per il valore e la praticità nel settore delle stampanti a getto d'inchiostro. Le nuove versioni, identificate dalle sigle MAXIFY GX1051, GX2051, GX1041 e GX2041, includeranno direttamente nella confezione di vendita tre flaconi di inchiostro nero. Questa mossa strategica permette agli utenti di stampare fino a 17.000 pagine in bianco e nero con la sola dotazione iniziale, garantendo un'autonomia operativa senza precedenti e riducendo drasticamente la necessità di manutenzione immediata.

Il miglioramento è particolarmente significativo se confrontato con la precedente resa iniziale, che si attestava intorno alle 3.000 pagine. Canon ha dunque incrementato di oltre cinque volte il potenziale di stampa immediato, offrendo una soluzione ideale per i professionisti che lavorano da casa e per i piccoli uffici caratterizzati da volumi di lavoro elevati ma attenti al contenimento dei costi. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, una tale capacità permetterebbe di stampare integralmente le saghe letterarie più voluminose più volte, assicurando una continuità produttiva che massimizza l'efficienza quotidiana.

La decisione di Canon di investire sulla quantità di inchiostro incluso mira a semplificare l'esperienza d'uso, eliminando le interruzioni frequenti per l'acquisto di nuovi materiali di consumo.

Le nuove versioni GX1051, GX2051, GX1041 e GX2041 saranno disponibili sul mercato a partire da aprile 2026.



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