Mondiali 2026: Kaspersky lancia l’allerta per l’esplosione di truffe informatiche

L’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2026 ha scatenato una massiccia ondata di attività illecite in rete, con i criminali informatici pronti a sfruttare l'entusiasmo dei milioni di appassionati di calcio. Gli esperti di Kaspersky hanno individuato una serie di strategie fraudolente sofisticate che imitano alla perfezione i canali ufficiali dell'evento. Tra le minacce più pericolose spiccano i siti di phishing per l’acquisto dei biglietti, progettati con le grafiche originali del torneo per trarre in inganno gli utenti. Chi tenta di completare la transazione non solo perde il denaro versato, ma consegna nelle mani degli hacker i propri dati personali e bancari sensibili, messi a rischio da finte procedure di registrazione e canali di contatto su app di messaggistica creati ad hoc per simulare un supporto clienti reale.

Oltre ai biglietti, i truffatori hanno allestito falsi negozi online che offrono merchandising ufficiale a prezzi stracciati. Su queste piattaforme vengono mostrati peluche della mascotte e magliette con sconti aggressivi, il tutto "certificato" da finti bollini di affidabilità per rassicurare le vittime durante l'inserimento dei dati della carta di credito. Un’altra tecnica particolarmente insidiosa riguarda le campagne di e-mail fraudolente: alcuni messaggi imitano comunicazioni ufficiali su controversie legali per spingere al clic su link infetti, mentre altri promettono "sovvenzioni" da 500.000 dollari per coprire voli e alloggi. In questi casi, la vittima viene invitata a ricontattare il mittente per riscuotere il premio, avviando un processo che porta inevitabilmente a furti d'identità o gravi perdite finanziarie.

Anna Lazaricheva, Senior Spam Analyst di Kaspersky, ha sottolineato come i grandi eventi sportivi siano un terreno fertile per i criminali, avvertendo che messaggi apparentemente innocui possono nascondere allegati dannosi capaci di infettare i dispositivi. La raccomandazione degli esperti è quella di mantenere la massima cautela, ignorando siti web sospetti o e-mail che propongono offerte troppo vantaggiose per essere vere. Per proteggere i propri beni e la sicurezza dei propri dati, è fondamentale affidarsi esclusivamente ai circuiti di vendita ufficiali e diffidare di qualsiasi comunicazione non sollecitata che prometta vincite o prodotti a tema sportivo fuori dai canali autorizzati.