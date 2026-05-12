Cryptosmart, il primo exchange italiano con regime amministrato

La piattaforma Cryptosmart, exchange 100% italiano partecipato dalla Banca Popolare di Cortona, ha segnato una svolta storica nel panorama degli asset digitali diventando il primo operatore in Italia a integrare nativamente il Regime Fiscale Amministrato. Grazie a questa innovazione, la piattaforma assume il ruolo di sostituto d’imposta, gestendo in modo diretto e automatizzato il rapporto tra l’investitore e l’Agenzia delle Entrate. Gli utenti possono ora aprire un conto che permette di delegare interamente il calcolo e il versamento delle imposte sulle plusvalenze realizzate, eliminando la necessità di inserire manualmente le criptovalute nella dichiarazione dei redditi. Questo modello replica un sistema già collaudato da decenni per gli investimenti classici come azioni e obbligazioni, applicandolo finalmente al mondo delle valute virtuali per offrire una soluzione a un bacino potenziale di 2,8 milioni di italiani.

L’iniziativa risponde a una criticità normativa e burocratica che negli ultimi anni ha reso la fiscalità crypto particolarmente onerosa e complessa. Fino ad oggi, gli investitori erano costretti a districarsi tra monitoraggio fiscale, calcoli complessi e l'ausilio di figure professionali specializzate, i cui costi finivano spesso per erodere i guadagni ottenuti. Il servizio offerto da Cryptosmart, accessibile anche a chi decide di trasferire i propri asset da exchange internazionali o wallet self-custodial, garantisce una gestione fiscale gratuita e centralizzata. Come sottolineato dal CEO Alessandro Frizzoni, l'obiettivo è integrare in un'unica soluzione la sicurezza degli asset, l'operatività di mercato e la conformità normativa, semplificando la vita del risparmiatore e rendendo l'investimento in criptovalute un'attività trasparente e priva di complicazioni burocratiche.