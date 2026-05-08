Vintage mania: dagli elettrodomestici ai vinili, il passato domina l’e-commerce

Il fascino del passato sta riscrivendo le regole del consumo digitale in Italia. Secondo l’ultima analisi di Trovaprezzi.it, il vintage non è più una nicchia per collezionisti ma un fenomeno di massa che sta travolgendo diverse categorie merceologiche. Nei primi quattro mesi del 2026, l’e-commerce ha registrato una domanda senza precedenti per oggetti capaci di unire estetica rétro e tecnologia moderna, con una crescita guidata dal desiderio di riportare nelle case materiali e rituali d'altri tempi.

In cucina, il piccolo elettrodomestico è diventato un vero e proprio elemento di arredo. Le linee ispirate agli anni Sessanta di marchi come Ariete e Smeg hanno visto un'impennata di ricerche, con quest'ultima che segna un +50,7% rispetto all'anno precedente. Macchine da caffè, bollitori e tostapane dai colori pastello e forme bombate conquistano soprattutto il pubblico femminile (60%), dimostrando come il design nostalgico sia oggi un fattore di scelta prioritario rispetto alla semplice funzionalità.

La musica vive un ritorno parallelo alla fisicità: le ricerche di giradischi sono aumentate del 56,4%, accompagnate da un rinnovato interesse per i vinili. È interessante notare come il supporto analogico unisca leggende del passato come i Pink Floyd e Michael Jackson a icone della scena contemporanea come Kid Yugi, segno che il rituale dell'ascolto su disco affascina anche le nuove generazioni. Anche la fotografia partecipa a questa "resistenza analogica", con migliaia di ricerche per fotocamere istantanee Polaroid e Fujifilm, cercate da utenti che desiderano immagini meno filtrate e più tangibili.

I dati demografici delineano un fenomeno trasversale: se i prodotti audio attirano maggiormente gli uomini tra i 45 e i 54 anni, la fotografia istantanea riesce a coinvolgere i giovanissimi della Generazione Z, che rappresentano già il 12% del mercato. In un mondo sempre più smaterializzato, gli italiani sembrano cercare rifugio in oggetti che evocano memoria e identità, trasformando il vintage nella tendenza più contemporanea del 2026.