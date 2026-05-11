Robots & Kids: a Tirrenia il Festival della Robotica dedicato all'inclusione

Dal 15 al 17 maggio 2026, il Centro CONI di Tirrenia (PI) diventerà il cuore pulsante dell'innovazione sociale con la sesta edizione del Festival della Robotica, da quest'anno dedicato alla memoria del professor Franco Mosca. Il tema centrale, "Robots & Kids", accende i riflettori su come la robotica e l'intelligenza artificiale possano trasformarsi in strumenti concreti di gioco e crescita per bambini e ragazzi con disabilità motorie, cognitive e sensoriali.

Organizzata dalla Fondazione Tech Care insieme al Comune di Pisa e a prestigiosi enti accademici come l'Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna, la rassegna propone un programma che fonde ricerca scientifica e partecipazione attiva. I visitatori potranno interagire con Abel, un robot umanoide empatico, o imparare a costruire macchine intelligenti tramite laboratori didattici. L'obiettivo è duplice: mostrare le potenzialità della tecnologia e, contemporaneamente, stimolare una riflessione profonda per superare i pregiudizi legati alla disabilità.

Lo sport sarà uno dei grandi protagonisti della manifestazione. Grazie alla collaborazione con numerose associazioni, i partecipanti potranno cimentarsi in discipline adattate come il robobasket, la boccia paralimpica, il tiro con la balestra e l'arrampicata. Non mancheranno le esibizioni spettacolari, tra cui spiccano le gare di ciclismo adattato e le dimostrazioni dei cani robot, evidenziando come la tecnologia possa rendere lo sport un'esperienza realmente condivisa tra giovani con e senza disabilità.

Tra le novità tecnologiche più attese spicca la CAB (Carrozzina Abilitante alla Balneazione). Questo dispositivo rivoluzionario, nato da tecnologie subacquee, funziona esclusivamente tramite propulsione pneumatica, senza l'ausilio di batterie o motori elettrici, facilitando l'accesso al mare in totale sicurezza. Saranno inoltre presentate carrozzine motorizzate per terreni impervi e soluzioni di mobilità avanzata, offrendo un'anteprima concreta di quello che la ricerca può già offrire oggi per migliorare la qualità della vita quotidiana.

Il Festival non sarà solo esposizione, ma anche un momento di confronto accademico e istituzionale. Attraverso tre tavole rotonde, esperti e famiglie discuteranno di diritto all'autodeterminazione, innovazione responsabile e del ruolo dello sport come laboratorio tecnologico. Una speciale Call for solutions premierà inoltre le idee più semplici e immediatamente applicabili, privilegiando l'utilità pratica alla complessità sperimentale. L'ingresso all'evento è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione.