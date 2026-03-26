WindTre in campo contro le truffe energetiche: al via la nuova campagna di protezione per le famiglie

In un contesto caratterizzato da un aumento record delle truffe telefoniche nel settore energia, WINDTRE ha deciso di lanciare una vasta campagna multicanale di sensibilizzazione per aiutare i consumatori a difendersi dai raggiri. L'iniziativa punta a istruire le famiglie su come riconoscere le tecniche di "spoofing", attraverso cui i malintenzionati alterano il numero chiamante per fingersi il fornitore attuale, e chiarisce un concetto fondamentale: l'azienda non contatta mai i propri clienti per richiedere dati sensibili o proporre il passaggio a operatori terzi. La campagna si sviluppa capillarmente attraverso store fisici, social media, SMS e sito ufficiale, offrendo indicazioni concrete per reagire correttamente ai tentativi di frode che spesso si intensificano nel delicato lasso di tempo tra la firma di un contratto e la sua effettiva attivazione.

Tommaso Vitali, Direttore Marketing di WINDTRE e General Manager della nuova divisione WINDTRE Luce & Gas, ha sottolineato la pericolosità del fenomeno condividendo la sua esperienza personale come bersaglio di una finta chiamata. Vitali ha ribadito l'importanza di restare vicini ai clienti non solo con l'offerta di servizi, ma anche fornendo strumenti di tutela attiva come i "WindTre Assistant" presenti nei negozi e il numero di assistenza 159.

Sul fronte tecnologico, WindTre vanta un impegno che risale al 2022 con il lancio di "Please Don’t Call", il servizio gratuito che ha già raccolto 1,6 milioni di segnalazioni grazie al contributo di 1,4 milioni di utenti attivi ogni giorno. Questo ecosistema di sicurezza intercetta mediamente 800 numeri sospetti quotidianamente, agendo come un vero scudo digitale contro le chiamate indesiderate. Nel corso del 2025, l'operatore ha inoltre implementato rigorose misure di blocco per le chiamate provenienti dall'estero con numerazioni alterate, in piena conformità con le normative AgCom contro lo spoofing, anticipando spesso gli standard di mercato per garantire la massima protezione dei propri utenti.

L'evoluzione della sicurezza non si ferma qui: nei prossimi mesi sono previste ulteriori novità tecnologiche. WindTre introdurrà infatti funzionalità evolute di riconoscimento che amplieranno ulteriormente le capacità di "Please Don’t Call", rendendo ancora più difficile la vita ai teleseller aggressivi e ai truffatori.