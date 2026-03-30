Motorola entra nel mercato degli smartphone pieghevoli: ufficiale il lancio del nuovo Razr Fold

Motorola ha finalmente rotto gli indugi confermando la data di uscita del suo attesissimo Razr Fold, il primo dispositivo della casa alata caratterizzato da un'apertura a libro. Dopo un periodo di attesa che ha visto il debutto di diversi concorrenti sul mercato cinese, l'azienda ha deciso di giocare d'anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista, posizionando il suo nuovo gioiello tecnologico come uno dei principali rivali di modelli consolidati come il Samsung Galaxy Z Fold7 e l'Oppo Find N6. La mossa di Motorola appare particolarmente aggressiva sul piano della distribuzione, puntando a colmare il vuoto lasciato da altri produttori che non hanno ancora comunicato i piani di vendita al di fuori della Cina.

Il nuovo ultra-premium di Motorola farà il suo ingresso ufficiale nell'Eurozona a partire dall'11 aprile, segnando una tappa fondamentale per la strategia globale del brand. Sebbene al momento la conferma riguardi nello specifico il mercato europeo e il Regno Unito, l'annuncio sottolinea la volontà dell'azienda di imporsi in una fascia di prezzo estremamente elevata, proponendo un'alternativa concreta agli utenti che cercano prestazioni di alto livello e un design raffinato. Restano invece ancora da definire le date precise per il lancio in altri mercati chiave come il Nord America, l'India e il Medio Oriente, aree in cui la curiosità attorno al dispositivo è altrettanto alta.

Dal punto di vista del posizionamento commerciale, il Razr Fold si presenta con un prezzo di listino di 1.999 euro, una cifra che lo colloca di diritto nel segmento dei beni tecnologici di lusso. Per questa somma, gli utenti avranno a disposizione una configurazione hardware di prim'ordine, che include 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantendo una fluidità d'uso e una capacità di archiviazione all'altezza delle aspettative dei consumatori più esigenti. Questo investimento riflette l'ambizione di Motorola di non limitarsi a seguire le tendenze, ma di voler definire nuovi standard nel mercato dei dispositivi pieghevoli di grande formato.

Con questo lancio, Motorola punta a capitalizzare il vantaggio temporale rispetto ad altri competitor internazionali, offrendo un'infrastruttura di supporto e una disponibilità immediata che mancano a molti produttori asiatici. La sfida ai vertici della telefonia mobile si fa dunque sempre più serrata, con il Razr Fold che promette di scuotere gli equilibri di un settore in continua evoluzione, dove l'innovazione hardware e la presenza globale sono i fattori determinanti per il successo.