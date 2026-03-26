La rivoluzione gestionale di Apple: arriva Apple Business, la piattaforma all-in-one per le aziende

Apple ha annunciato il lancio di Apple Business, una nuova piattaforma globale progettata per semplificare radicalmente l'operatività delle aziende di ogni dimensione. Disponibile a partire dal 14 aprile, questo strumento all-in-one riunisce i servizi fondamentali per la gestione dei dispositivi, la collaborazione tra team e la visibilità del brand. Susan Prescott, Vice President of Enterprise and Education Marketing di Apple, ha sottolineato come la piattaforma rappresenti un passo avanti decisivo nell'impegno dell'azienda nell'aiutare le organizzazioni a crescere in modo efficiente e sicuro, permettendo agli imprenditori di dedicare più tempo alle attività strategiche e meno alla complessità tecnica.

Il cuore tecnologico di Apple Business risiede nelle sue avanzate funzioni di Mobile Device Management, che offrono una panoramica completa dei prodotti Apple aziendali da un'unica console. Grazie all'introduzione dei Blueprint, le aziende possono preconfigurare impostazioni e applicazioni, garantendo una distribuzione dei dispositivi immediata e sicura. Questo sistema permette al personale di ricevere prodotti pronti all'uso senza la necessità di configurazioni manuali, separando in modo crittografico i dati aziendali da quelli personali attraverso gli Apple Account gestiti. L'integrazione con fornitori di identità come Google Workspace e Microsoft Entra ID automatizza ulteriormente la creazione dei profili per i nuovi assunti, facilitando la gestione dei ruoli e l'assegnazione delle app tramite l'App Store.

Oltre alla gestione tecnica, la piattaforma introduce servizi professionali per la produttività, consentendo alle aziende di configurare email, calendari e directory aziendali utilizzando domini personalizzati. Questa identità professionale integrata favorisce una collaborazione più fluida grazie a strumenti di delega e schede di contatto personalizzate. La suite include anche opzioni per l'assistenza dedicata tramite AppleCare+ for Business e spazio di archiviazione iCloud aggiuntivo, accessibili direttamente da un'app dedicata che permette ai dipendenti di richiedere supporto o installare strumenti di lavoro ovunque si trovino.

Infine, Apple Business centralizza gli strumenti di branding precedentemente disponibili in Business Connect. Le aziende possono ora gestire la propria presenza su Mappe, Wallet, Mail e Siri da un unico posto, personalizzando schede dettagliate con foto, orari e azioni dirette come prenotazioni o ordini. La piattaforma offre anche dati analitici su come i clienti interagiscono con l'attività e permette di mostrare il proprio logo durante le transazioni con Tap to Pay su iPhone o nelle comunicazioni via mail. Questo approccio integrato non solo migliora l'efficienza interna, ma rafforza la fiducia e la riconoscibilità del marchio in ogni punto di contatto con la clientela locale e internazionale.