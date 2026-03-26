Lo stile londinese di AllSaints sbarca su Amazon: il fashion premium a portata di click

Amazon compie un nuovo passo strategico nel segmento della moda premium annunciando il lancio dello store ufficiale di AllSaints su Amazon.it. Fondato nel 1994 nell’East London, il brand britannico è diventato nel tempo un simbolo globale di estetica urbana e ricercatezza artigianale, con una particolare eccellenza nella lavorazione della pelle. Da oggi, l’identità distintiva di AllSaints è accessibile direttamente sulla piattaforma di Amazon, permettendo ai clienti di esplorare un catalogo che spazia dai capi iconici alle novità stagionali, beneficiando dell'efficienza logistica che caratterizza il colosso dell'e-commerce.

La collezione Primavera-Estate 2026, protagonista del lancio, punta tutto su materiali d'eccezione e una filosofia di design basata su versatilità e longevità. Per il guardaroba femminile, AllSaints propone una palette di toni neutri e texture ricche, dove le immancabili biker jacket si affiancano ad abiti fluidi, stampe animalier audaci e cappotti dal taglio sartoriale. La proposta maschile invece reinterpreta lo stile vintage in chiave contemporanea, offrendo silhouette rilassate, t-shirt grafiche e giacche in pelle che richiamano l'attitudine ribelle e l'heritage del marchio. Ogni pezzo è studiato per elevare il look quotidiano attraverso dettagli curati e un'eleganza disinvolta.

L’esperienza d’acquisto integra le tecnologie più avanzate di Amazon per garantire una scelta sicura e personalizzata. Oltre alle consuete guide alle taglie e alle recensioni della community, i clienti possono interagire con Rufus, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, per ricevere consigli di stile o chiarimenti sulla vestibilità dei capi. Per i membri Amazon Prime, il vantaggio è raddoppiato dalla possibilità di ricevere gli acquisti con consegne ultra-rapide, anche in giornata o in ventiquattr'ore, unendo così l'esclusività di un brand di fascia alta alla massima comodità digitale.