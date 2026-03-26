Keenetic lancia il blocco intelligente per i social media

Il dibattito sulla sicurezza digitale dei minori ha raggiunto i vertici delle istituzioni europee, con nazioni come Francia e Spagna che hanno già adottato misure drastiche per limitare l'accesso ai social media fino a una certa età. Al centro delle preoccupazioni governative vi sono fenomeni critici quali la dipendenza da smartphone, il cyberbullismo e l'esposizione precoce a contenuti inappropriati. In questo scenario di incertezza normativa, le famiglie si trovano spesso prive di strumenti pratici per gestire la vita digitale dei figli tra le mura di casa. Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, ha risposto a questa esigenza lanciando KeeneticOS 5, una versione evoluta del proprio sistema operativo che trasforma il router nel vero custode della rete domestica.

La vera innovazione di questo aggiornamento risiede nella semplificazione radicale della gestione del traffico. Attraverso un'interfaccia intuitiva, gli utenti hanno accesso a un elenco preconfigurato e costantemente aggiornato delle principali applicazioni e piattaforme online, organizzate in categorie tematiche che spaziano dai social media allo streaming, fino al gaming e all'intelligenza artificiale. Questa struttura permette di impostare restrizioni temporali o blocchi totali su specifici dispositivi senza dover rintracciare manualmente i singoli indirizzi dei servizi. Grazie alla logica delle categorie, il sistema è in grado di anticipare e limitare anche app emergenti non ancora note all'utente, garantendo un controllo della rete sempre allineato alle ultime evoluzioni del mercato digitale.

A differenza delle tradizionali applicazioni di parental control installate sui singoli dispositivi, che possono essere spesso raggirate dai giovani più esperti di tecnologia, la soluzione di Keenetic agisce direttamente a livello di infrastruttura di rete. Il controllo avviene tramite un potente motore di Deep Packet Inspection (DPI) integrato nel router, che analizza e classifica il traffico in tempo reale senza dover inviare i dati a server esterni, preservando così la privacy della famiglia. Questo approccio rende quasi impossibile eludere le limitazioni, indipendentemente dal device utilizzato per connettersi. Tali funzionalità, oltre a supportare i genitori, si rivelano estremamente efficaci anche in contesti aziendali per far rispettare le policy d'uso della rete, confermando il router come il centro nevralgico della sicurezza e della produttività digitale moderna.