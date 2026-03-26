iOS 26.4: Apple rilascia un aggiornamento molto importante

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 26.4, un aggiornamento che, pur introducendo otto nuove emoji e diverse funzionalità attese, porta con sé un serio avvertimento sulla sicurezza. La società di Cupertino ha infatti incluso nel pacchetto ben 37 correzioni per falle del software, un numero insolitamente elevato che ha spinto gli esperti del settore a consigliare un'installazione immediata. Come da tradizione, Apple non ha diffuso immediatamente i dettagli tecnici più profondi di ogni singola vulnerabilità per evitare di fornire un vantaggio agli hacker, dando così il tempo alla maggior parte degli utenti di proteggere i propri dispositivi prima che le falle possano essere sfruttate su larga scala.

Tra le criticità risolte spiccano sei vulnerabilità in WebKit, il motore che fa girare il browser Safari. Una di queste, identificata come CVE-2026-2887, esponeva gli utenti al rischio di attacchi "cross-site scripting" semplicemente visitando un sito web appositamente configurato da malintenzionati. Ancora più preoccupanti sono le quattro correzioni apportate al Kernel, il cuore pulsante del sistema operativo dell'iPhone. Secondo gli analisti di sicurezza, falle come la CVE-2026-20698 avrebbero potuto permettere a un'applicazione malevola di corrompere la memoria del sistema, consentendo a un utente malintenzionato di elevare i propri privilegi e ottenere, di fatto, il controllo completo dello smartphone.

Nonostante l'attenzione sia focalizzata sulla protezione dei dati, iOS 26.4 porta benefici tangibili anche all'esperienza d'uso quotidiana. Le prime segnalazioni degli utenti su piattaforme come Reddit descrivono l'aggiornamento come uno dei più stabili degli ultimi tempi, risolvendo fastidiosi bug che affliggevano la tastiera durante la digitazione veloce e rendendo più fluide le animazioni dell'interfaccia utente. È stato inoltre corretto un errore grafico che causava la sovrapposizione dell'orologio e della data all'interno di alcune applicazioni, migliorando la pulizia visiva generale della UI, specialmente sui modelli dotati di tecnologia ProMotion.

Un'altra novità di rilievo sul fronte della tutela dell'utente è l'attivazione predefinita della funzione di Protezione del Dispositivo Rubato, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza in caso di furto fisico del telefono. Per chi possiede modelli più datati come iPhone XS o XR, Apple ha rilasciato in parallelo iOS 18.7.7, che include una selezione ridotta di correzioni essenziali. Tuttavia, per tutti i modelli dall'iPhone 11 in poi, l'invito resta quello di passare a iOS 26.4 senza indugi: sebbene non risultino ancora attacchi reali che sfruttino queste specifiche falle, la velocità di aggiornamento rimane la migliore difesa contro le minacce informatiche in continua evoluzione.