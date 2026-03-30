TCL rivoluziona la casa connessa: le novità del brand per il mercato italiano

TCL consolida la propria posizione di rilievo nel settore dell'elettronica di consumo annunciando un importante ampliamento della propria offerta per l'Italia. La strategia di sviluppo per il 2026 si muove lungo direttrici chiare che spaziano dall'intrattenimento domestico alla mobilità, fino alla gestione smart della casa. L'obiettivo dichiarato dall'azienda è quello di offrire soluzioni che semplifichino la vita quotidiana, combinando un design orientato all'utente con tecnologie d'avanguardia capaci di trasformare compiti complessi in esperienze immediate e intuitive.

Il cuore pulsante dell'innovazione riguarda il comparto TV, dove TCL introduce la nuova frontiera SQD-Mini LED. La serie di punta X11L stabilisce nuovi standard qualitativi grazie a una luminosità straordinaria di 10.000 nit e oltre 20.000 aree di controllo della luce, offrendo una resa cromatica impeccabile supportata dall'audio di alta gamma firmato Bang & Olufsen. Accanto ai modelli premium C8L e C7L, pensati per portare il cinema e il gaming reattivo nel salotto di casa, il brand propone anche la serie A400 Pro NXTVISION, un televisore lifestyle che si integra negli arredi come un'opera d'arte grazie a una struttura in noce chiaro e a un pannello opaco che elimina i riflessi. Inoltre, la collaborazione con Google permetterà di integrare le funzionalità dell'intelligenza artificiale Gemini entro l'anno, rendendo l'interazione con lo schermo ancora più evoluta.

L'esperienza immersiva viene completata da una gamma audio che punta sulla profondità sonora e sulla semplicità di installazione. Le nuove soundbar, come la ultra-slim A65K o la potente Q85H Pro con sistema a 7.1.4 canali, sfruttano tecnologie come Dolby Atmos e RayDanz Lite per avvolgere lo spettatore. Per chi cerca la massima flessibilità, lo speaker wireless Z100 permette di creare sistemi surround modulari e completamente privi di cavi, adattandosi a ogni spazio abitativo. Anche il mondo del gaming riceve particolare attenzione con monitor OLED e QD-Mini LED dotati di frequenze di aggiornamento elevatissime, fino a 480Hz, per garantire la fluidità necessaria nelle competizioni più serrate.

Nel settore mobile e della produttività, TCL punta sulla protezione visiva con la tecnologia NXTPAPER 4.0, presente sullo smartphone 70 Pro e sul tablet Note A1. Questi display offrono una sensazione simile alla carta e riducono drasticamente i riflessi, favorendo un utilizzo prolungato senza affaticare gli occhi. La gamma si estende anche ai più piccoli con lo smartwatch MOVETIME MT48, dotato di GPS ad alta precisione e funzioni di sicurezza per le famiglie. Infine, l'ecosistema si chiude con grandi elettrodomestici intelligenti, come frigoriferi a incasso flessibile, lavatrici ad alta efficienza energetica e condizionatori dotati di AI Eco per ottimizzare i consumi, tutti supportati da soluzioni di connettività Wi-Fi 7 e 5G di ultima generazione per garantire una rete domestica stabile e veloce.