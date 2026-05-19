Google presenta Googlebook, il laptop nativo per l'era di Gemini

A distanza di oltre quindici anni dal debutto dei Chromebook, concepiti per un mercato focalizzato sui servizi in cloud, il paradigma dell'informatica personale si prepara a una nuova e radicale trasformazione. Il passaggio epocale dai tradizionali sistemi operativi a veri e propri sistemi di intelligenza integrata ha spinto Google ad annunciare il lancio di Googlebook, una categoria inedita di laptop progettati nativamente attorno alle potenzialità di Gemini. Questa nuova architettura nasce dall'unione strategica tra la versatilità e il ricco catalogo di applicazioni dell'ecosistema Android e la solidità del browser web di ChromeOS. Il risultato è un dispositivo ad altissime prestazioni, caratterizzato da un design ricercato e da un'integrazione totale e immediata con gli smartphone dell'utente, offrendo un'esperienza d'uso fluida, proattiva e fortemente personalizzata.

La vera rivoluzione dell'interfaccia utente si concentra sul puntatore dello schermo, uno strumento rimasto pressoché invariato per decenni e ora completamente ripensato. Sviluppata in stretta collaborazione con il team di Google DeepMind, la tecnologia Magic Pointer anima il cursore del Googlebook non appena viene mosso, attivando suggerimenti contestuali intelligenti in base agli elementi indicati sul monitor. Sarà sufficiente posizionare la freccia su una data all'interno di una mail per pianificare istantaneamente un appuntamento sul calendario, oppure selezionare l'immagine di un salotto e quella di un divano per visualizzare in tempo reale l'arredamento combinato. Un'altra innovazione di rilievo è rappresentata dalla funzione Create your Widget, che permette di generare mini-applicazioni desktop personalizzate partendo da un semplice comando testuale: Gemini è in grado di attingere al web e alle app proprietarie per aggregare in un unico pannello interattivo informazioni complesse, come i dettagli di un viaggio, le prenotazioni dei ristoranti e i conti alla rovescia.

L'adozione della base tecnologica di Android consente a Google di accelerare il rilascio degli aggiornamenti software e di ottimizzare l'interconnessione tra i diversi dispositivi personali. Il Googlebook è stato strutturato per evitare qualsiasi interruzione nel flusso di lavoro dell'utente, permettendo ad esempio di aprire e utilizzare le applicazioni del telefono – come quelle per il food delivery o lo studio delle lingue – direttamente sul display del computer. La gestione dei contenuti è ulteriormente semplificata dalla funzione Quick Access, che integra il file browser dello smartphone all'interno di quello del laptop, consentendo di visualizzare, cercare e inserire documenti o immagini senza dover effettuare alcun trasferimento fisico o sincronizzazione manuale tra i device.

La concretizzazione fisica di questa nuova visione tecnologica vedrà la luce grazie alla collaborazione con i principali leader globali del settore dell'hardware, tra cui partner industriali del calibro di Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo. Ogni modello di Googlebook sarà caratterizzato da un assemblaggio d'alto livello e dall'impiego di materiali premium, declinati in un'ampia varietà di forme, pesi e dimensioni per rispondere alle diverse esigenze di mobilità e potenza di calcolo. Il tratto distintivo che renderà immediatamente riconoscibile questa nuova famiglia di computer sarà la presenza della glowbar, un elemento luminoso unico posizionato sulla scocca che unisce un forte impatto estetico a precise funzionalità visive di notifica, siglando visivamente l'ingresso dei laptop nella nuova era dell'intelligenza artificiale diffusa.