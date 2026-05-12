Panasonic lancia la serie PT-VMQ85: il primo proiettore LCD 4K compatto del brand

Panasonic introduce sul mercato la serie PT-VMQ85, la sua prima linea di proiettori LCD a risoluzione 4K reale, progettata per ridefinire gli standard di qualità visiva e versatilità. Disponibile da giugno 2026, questa gamma sfrutta l’avanzata tecnologia di pixel shifting a 2 assi e un'architettura a pixel quadrati, capace di generare immagini estremamente dettagliate. Queste caratteristiche rendono il proiettore la soluzione ideale per applicazioni dove il realismo è un requisito fondamentale, come nei simulatori di volo, nel gaming professionale, nelle installazioni museali e negli spazi aziendali, garantendo una visione perfetta anche a distanza ravvicinata.

Nonostante un peso piuma inferiore agli 8 kg, il PT-VMQ85 sprigiona una luminosità fino a 8.000 lumen, posizionandosi come il dispositivo più piccolo e leggero al mondo nella sua categoria. La flessibilità di installazione è uno dei suoi punti di forza principali: grazie allo zoom ottico 1,6x e a un ampio lens shift, il proiettore può essere adattato facilmente anche ad ambienti complessi o superfici curve. Per il settore della simulazione sportiva, Panasonic ha integrato la speciale Vivid Green Mode, una modalità che ottimizza l'accuratezza cromatica e il dettaglio dell'erba e dei manti verdi, migliorando drasticamente l'esperienza interattiva.

Oltre alle prestazioni tecniche, la serie PT-VMQ85 si distingue per un approccio ecocompatibile e un'elevata efficienza energetica. La scocca è realizzata per il 50% con resine riciclate e il dispositivo integra funzioni intelligenti che riducono automaticamente l'emissione luminosa in presenza di contenuti statici, minimizzando i consumi. Con questa nuova linea, che si affianca alle serie PT-VMZ e PT-VMZ7ST, Panasonic conferma il proprio impegno nel combinare innovazione tecnologica e sostenibilità, offrendo ai professionisti uno strumento potente, flessibile e attento all'impatto ambientale.