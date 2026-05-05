EZVIZ EP4: lo spioncino diventa intelligente con video 4K e AI

EZVIZ rivoluziona il concetto di sicurezza domestica con il lancio di EP4, lo spioncino smart di nuova generazione che porta la risoluzione video 4K direttamente sulla soglia di casa. Pensato specificamente per il mercato italiano e il contesto dei condomini, questo dispositivo trasforma il tradizionale foro della porta in un sistema di sorveglianza evoluto. Grazie a un ampio display touch da 5,5 pollici, gli abitanti possono visualizzare chiaramente chi si trova sul pianerottolo, godendo di una qualità d'immagine senza precedenti che permette di distinguere ogni minimo dettaglio, fondamentale per l'identificazione di visitatori o movimenti sospetti.

La vera anima tecnologica dell'EP4 risiede nella sua intelligenza artificiale con riconoscimento facciale. Il sistema non si limita a rilevare il movimento, ma impara a distinguere i volti dei familiari da quelli degli sconosciuti, riducendo drasticamente i falsi allarmi e inviando notifiche mirate allo smartphone dell'utente. Questa capacità selettiva rende lo spioncino uno strumento consapevole, in grado di offrire una protezione proattiva. In termini di performance, la lente con apertura F1.6 garantisce una visione notturna nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la certificazione IP54 assicura resistenza e affidabilità nel tempo.

Un pilastro fondamentale di questo nuovo modello è la tutela della privacy, un tema estremamente sensibile negli spazi comuni. EZVIZ ha introdotto le Privacy Mask personalizzabili, che permettono di oscurare digitalmente aree specifiche dell'inquadratura per rispettare la riservatezza dei vicini. Inoltre, durante le conversazioni bidirezionali, l'utente può utilizzare la funzione di camuffamento della voce, proteggendo la propria identità durante il dialogo con l'esterno. Con un'installazione semplice che non richiede interventi invasivi sulla porta e un design curato in finiture oro e argento, l'EP4 si posiziona come il nuovo standard per la smart home moderna.