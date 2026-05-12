Epson ColorWorks CW-D3800e: l'etichettatura a colori professionale diventa accessibile

Epson ha presentato la nuova ColorWorks CW-D3800e, una stampante desktop progettata per rivoluzionare la gestione delle etichette a colori rendendola finalmente accessibile anche alle piccole realtà. Disponibile da giugno 2026, questa soluzione permette di abbandonare definitivamente le rigide scorte di etichette prestampate a favore di una produzione on-demand, riducendo drasticamente gli sprechi e aumentando la reattività operativa di negozi, farmacie e attività di e-commerce domestico. Grazie all'utilizzo di inchiostri a base dye, il dispositivo garantisce colori vivaci e neri profondi, risultando particolarmente efficace su supporti lucidi per la creazione di packaging personalizzati, bollini prezzi e frontespizi per gli scaffali.

Il punto di forza della CW-D3800e risiede nella sua estrema semplicità di configurazione e nell'ingombro ridotto, che la rende perfetta per ambienti con spazi limitati. Epson ha puntato tutto sull'automazione: il sistema gestisce in autonomia la manutenzione delle testine e l'ottimizzazione della qualità di stampa, eliminando la necessità di conoscenze tecniche specialistiche da parte dell'operatore. Come sottolineato da Alessio Ughi di Epson Italia, l'obiettivo è abbassare la barriera d'ingresso per l'etichettatura professionale, permettendo anche ai piccoli rivenditori di migliorare l'impatto visivo dei propri prodotti mantenendo contenuti i costi e l'impegno gestionale.

Nonostante la facilità d'uso, la stampante vanta una dotazione tecnologica di alto livello che ne permette l'integrazione immediata nei flussi di lavoro esistenti della logistica e della sanità. Il supporto nativo per i principali software come BarTender e Loftware Cloud, unito alla compatibilità con gli ambienti SAP e alle emulazioni ZPLII, garantisce una flessibilità totale. Inoltre, la disponibilità di kit di sviluppo software per iOS e Android apre la strada a una gestione moderna e dinamica tramite applicazioni mobile e web, confermando la CW-D3800e come uno strumento strategico per chi desidera una crescita aziendale basata su efficienza e personalizzazione.