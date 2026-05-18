L'evoluzione dei wearable al polso: Xiaomi presenta il nuovo REDMI Watch 6

Il mercato dei dispositivi indossabili si arricchisce di una nuova e potente soluzione tecnologica grazie al lancio ufficiale di REDMI Watch 6, l'ultimo wearable firmato Xiaomi sviluppato per coniugare un'interfaccia visiva di grande impatto con un monitoraggio biologico avanzato e un'autonomia ai vertici della categoria. Il vero elemento di svolta del dispositivo è rappresentato dal suo imponente display AMOLED da 2,07 pollici che, grazie a cornici ultra-sottili da appena due millimetri, vanta un eccezionale rapporto schermo-corpo dell'ottantadue percento. L'esperienza visiva risulta fluida e immersiva in ogni contesto, supportata da un refresh rate a 60 Hz per una navigazione naturale tra i menu e da una luminosità di picco di 2000 nit, un valore che garantisce una perfetta leggibilità dei contenuti persino sotto la luce diretta del sole. Questa tecnologia si inserisce in una scocca elegante in lega di alluminio ad alta resistenza, caratterizzata da uno spessore ridotto di soli 9,9 millimetri e da un peso piuma di trentuno grammi. Il design è impreziosito da un sistema a doppio pulsante che include una corona girevole in acciaio inossidabile pensata per offrire un feedback tattile estremamente preciso durante l'utilizzo quotidiano.

Il cuore software del dispositivo è rappresentato dal nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS, un'architettura che trasforma l'orologio in un vero e proprio centro di controllo domotico ed elettronico da cui è possibile gestire i dispositivi della Smart Home e ricevere notifiche dall'ecosistema di casa. La connettività, garantita dallo standard Bluetooth 5.4, permette di gestire chiamate stabili in vivavoce e controllare la riproduzione musicale direttamente dal polso, offrendo al contempo funzionalità smart come il controllo remoto della fotocamera dello smartphone. Sotto il profilo energetico, la capiente batteria da 550 mAh assicura performance prolungate e versatili, capaci di raggiungere i dodici giorni di autonomia in modalità standard e di estendersi fino a ventiquattro giorni nella configurazione di risparmio energetico, mentre l'utilizzo continuativo con la modalità Always-On Display attiva copre agevolmente un'intera settimana di utilizzo senza necessità di ricarica.

Per chi pratica attività fisica e desidera un controllo multidimensionale del proprio benessere, il dispositivo mette a disposizione oltre 150 modalità sportive supportate da un GNSS indipendente con posizionamento a cinque sistemi dual-band, ideale per tracciare con assoluta precisione i percorsi all'aperto senza l'obbligo di portare con sé il telefono. L'orologio vanta una resistenza all'acqua fino a 5 ATM e introduce un sofisticato sistema di rilevamento della frequenza cardiaca ottimizzato per funzionare anche in immersione, rendendosi perfetto per il nuoto. I sensori di ultima generazione integrati consentono inoltre una misurazione costante dei livelli di ossigeno nel sangue, oltre a una valutazione scientifica dei livelli di stress e della qualità del sonno. La gamma di quest'anno si sdoppia per rispondere a ogni tipo di esigenza d'acquisto, offrendo una versione standard proposta a un prezzo di partenza estremamente competitivo e una variante dotata di chip NFC dedicata a chi desidera effettuare pagamenti contactless in mobilità direttamente dallo smartwatch.