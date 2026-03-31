Oppo annuncia il lancio di Find X9 Ultra con rivoluzionario zoom ottico 10x

OPPO ha annunciato l’imminente lancio globale del suo attesissimo camera flagship, Find X9 Ultra. Con il debutto previsto per il 21 aprile 2026, Find X9 Ultra rappresenta il progresso più significativo nella storia del brand, ridefinendo radicalmente i limiti della fotografia su smartphone.

Con il Find X9 Ultra, l'azienda ha raggiunto un traguardo straordinario introducendo il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x. Questo sistema consente un vero zoom ottico 10x e uno zoom digitale di qualità ottica 20x, primo nel settore, spingendo oltre i confini di ciò che è possibile con lo zoom su smartphone. Secondo Lau, questo non è solo un altro flagship, ma "la tua prossima fotocamera".

Attualmente, la maggior parte degli smartphone flagship si ferma a uno zoom ottico di 4x o 5x a causa dei severi vincoli di spazio all’interno del dispositivo. Per superare questo limite, OPPO ha investito anni di ricerca e sviluppo per progettare una rivoluzionaria struttura periscopica a riflessione prismatica quintuplice. Facendo rimbalzare la luce attraverso cinque riflessioni separate, questo design soddisfa i requisiti fisici necessari per un vero zoom ottico 10x, riducendo al contempo del 30% la lunghezza del modulo fotocamera e rendendo possibile l’integrazione di una lente 10x, senza compromettere il profilo sottile del dispositivo.

A completare questa innovazione ingegneristica è l’architettura Pristine Optical Path di OPPO. Il prisma è realizzato con estrema precisione a partire da tre componenti distinti, separati da un diaframma su scala nanometrica, primo nel settore, e da una speciale capsula d’aria, garantendo che i dati dell’immagine che raggiungono il sensore siano eccezionalmente puri. Inoltre, poiché anche il minimo tremolio viene amplificato con uno zoom 10x, OPPO ha sviluppato un sistema di stabilizzazione ottica completamente nuovo basato su Sensor Shift. Dotato di un’escursione di stabilizzazione ai vertici del settore, questo sistema assicura scatti sempre stabili, nitidi e definiti.

Il teleobiettivo Hasselblad Ultra-Sensing da 50MP con zoom ottico 10x rappresenta il fulcro di un’ampia suite di innovazioni nell’ambito dell’imaging, che spaziano dall’hardware alla fotografia computazionale. Maggiori dettagli verranno condivisi in occasione dell’evento di lancio globale del 21 aprile.