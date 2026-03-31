FRITZ!Fon M3: il cordless del futuro è arrivato in Italia

Il panorama della telefonia domestica e professionale si arricchisce con l'arrivo nel mercato italiano del FRITZ!Fon M3, l'ultima soluzione firmata FRITZ! pensata per chi cerca versatilità e qualità in un unico dispositivo. Questo nuovo telefono DECT non si limita alle chiamate tradizionali, ma si propone come un vero e proprio centro di controllo per la smart home e l'intrattenimento multimediale, diventando il complemento ideale per chi già utilizza un ecosistema basato su FRITZ!Box. Grazie a un design ergonomico con display monocromatico da 1,8 pollici e tastiera retroilluminata, il dispositivo garantisce un'esperienza d'uso intuitiva sia in contesti di smart working che per le necessità quotidiane della famiglia.

La qualità audio rappresenta uno dei punti di forza del terminale, che supporta la telefonia HD per offrire un suono naturale e cristallino. La funzione vivavoce full-duplex assicura conversazioni fluide e senza interruzioni, mentre la gestione delle chiamate è resa estremamente flessibile dalle segreterie telefoniche integrate. Gli utenti possono accedere a diverse rubriche, incluse quelle online, e gestire i messaggi vocali anche da remoto tramite l'inoltro automatico via e-mail. Il cuore dell'integrazione risiede nel legame con il FRITZ!Box, che permette di centralizzare ogni funzione telefonica e di mantenere i dati sempre sicuri grazie alla crittografia della trasmissione vocale attiva di fabbrica.

Oltre alla fonia, il FRITZ!Fon M3 si distingue per le sue capacità multimediali avanzate. Il lettore integrato permette di ascoltare radio Internet, podcast e musica in streaming, trasformando il cordless in un piccolo hub d'intrattenimento. Parallelamente, il telefono funge da telecomando per la casa intelligente, permettendo di regolare valvole termostatiche e prese smart direttamente dai tasti del ricevitore, favorendo così un miglioramento dell'efficienza energetica domestica. La batteria garantisce un'ottima autonomia con ben 16 ore di conversazione e fino a due settimane di standby, assicurando che il dispositivo sia sempre pronto all'uso.

Un aspetto fondamentale riguarda la sostenibilità e la sicurezza ambientale attraverso la tecnologia DECT Eco. Questa modalità permette al FRITZ!Box e ai cordless di disattivare completamente la trasmissione delle onde radio quando il telefono è in standby, riducendo le emissioni senza compromettere la prontezza del sistema. Il FRITZ!Fon M3 è già disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 58,99 euro, posizionandosi come una soluzione accessibile e tecnologicamente avanzata per chiunque desideri massimizzare le potenzialità della propria rete domestica o aziendale.