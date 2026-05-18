Epson lancia la nuova top di gamma WorkForce Enterprise AM-C10000

Il mercato delle soluzioni di stampa aziendali ad alte prestazioni si arricchisce di un nuovo punto di riferimento tecnologico incentrato sulla sostenibilità ambientale. Epson ha annunciato il lancio di WorkForce Enterprise AM-C10000, un multifunzione a getto d'inchiostro a colori in formato A3 che si posiziona come il nuovo modello di punta della celebre famiglia AM. Progettato specificamente per gli uffici centralizzati e gli ambienti di stampa gestiti che devono sostenere flussi di lavoro intensi ed elevati volumi di produzione, il dispositivo condivide l'interfaccia utente e l'ecosistema software degli altri modelli della gamma. Questa uniformità garantisce un'esperienza d'uso coerente all'interno dell'azienda e semplifica in modo radicale la transizione tecnologica dai vecchi e dispendiosi sistemi di stampa laser a quelli a getto d'inchiostro.

Il vero pilastro ingegneristico di questo modello è la tecnologia a getto d'inchiostro Heat-Free di Epson, un sistema che esclude completamente l'utilizzo del calore durante il processo di trasferimento del colore sulla carta. Questa innovazione permette di abbattere drasticamente i consumi di corrente elettrica, ridurre al minimo gli sprechi di materiale e limitare il numero di componenti consumabili soggetti a usura, rispondendo alla crescente richiesta dei responsabili IT di limitare sia i costi fissi sia gli interventi di manutenzione non pianificati. Sotto il profilo energetico, il dispositivo vanta un valore di Consumo Energetico Tipico eccezionalmente basso, pari a un valore TEC di appena 0,30 kWh, traducendosi in un risparmio di elettricità che raggiunge il 93% rispetto ai multifunzione laser di pari segmento. L'attenzione all'ambiente si riflette anche nella scocca della macchina, realizzata utilizzando oltre il trenta percento di plastica riciclata per sostenere attivamente gli obiettivi aziendali di economia circolare.

Sul piano delle prestazioni pure, la WorkForce Enterprise AM-C10000 non accetta compromessi, assicurando una velocità di stampa pari a 100 pagine al minuto sia in modalità simplex sia in duplex, supportata da una velocità di scansione che tocca le 120 immagini al minuto. La struttura è stata ottimizzata per ridurre l'interazione da parte del personale grazie a vassoi carta ad altissima capacità e a cartucce d'inchiostro ad alta resa che concorrono a determinare un costo per pagina estremamente competitivo sul mercato. Il dispositivo offre inoltre una grande flessibilità grazie a opzioni avanzate di gestione dei supporti, tra cui il supporto opzionale SRA3 per le esigenze grafiche più complesse e moduli per la finitura industriale dei documenti come cucitrici, perforatrici e unità di cucitura a sella. La gestione dei grandi parchi macchine aziendali è infine agevolata dalla compatibilità con soluzioni software di gestione proprietarie e di terze parti per il monitoraggio remoto e la sicurezza dei flussi di lavoro, alle quali si affiancherà a breve un applicativo RIP dedicato per ottimizzare i processi di stampa avanzati.