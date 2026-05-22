LG lancia in Italia la collezione TV OLED evo AI 2026: l'intelligenza artificiale triplica la luminosità

Il mercato italiano dell'intrattenimento domestico si appresta a vivere una profonda trasformazione grazie al debutto ufficiale della collezione 2026 di TV OLED evo AI firmata LG Electronics. Questa nuova gamma, che spazia dalle serie W6 e G6 fino alle C6 e B6 con dimensioni che vanno dai 42 ai 97 pollici, celebra i tredici anni di leadership del marchio in questo segmento e si distingue per una straordinaria qualità visiva unita a un uso pervasivo dell'intelligenza artificiale. Al centro dell'esperienza c'è il nuovo e potentissimo processore AI α11 Gen 3, in grado di offrire una potenza di calcolo 5,6 volte superiore rispetto alla scorsa generazione e una velocità della CPU maggiorata del 50%. Questo chip gestisce l'innovativo Dual AI Engine, che riduce il rumore visivo preservando i dettagli originali e garantisce un upscaling evoluto dei contenuti a bassa definizione portandoli vicini al 4K, mentre le funzioni AI Picture Pro e AI Sound Pro ottimizzano costantemente la resa HDR delle immagini e la chiarezza dell'audio.

Il vero balzo in avanti sul fronte della purezza visiva è rappresentato dall'introduzione della tecnologia Hyper Radiant Color Tech sulle serie premium W6 e G6, che permette di raggiungere una luminosità ben 3,9 volte superiore rispetto alla generazione precedente, offrendo colori ricchi e naturali in ogni scenario di luce. Per preservare questa fedeltà cromatica anche negli ambienti domestici più illuminati, i due modelli di punta adottano uno speciale pannello antiriflesso che ha ottenuto la certificazione Reflection Free Premium. Sul fronte dell'interazione con l'utente, la rinnovata piattaforma webOS fa un salto generazionale integrando una suite basata su intelligenza artificiale multipla che combina gli algoritmi di LG con il supporto di Google Gemini e Microsoft Copilot. Attraverso il telecomando puntatore, il televisore non solo comprende richieste vocali complesse, ma riconosce chi sta parlando per offrire suggerimenti personalizzati, permettendo persino, tramite la funzione AI Concierge, di domandare dettagli in tempo reale sulla scena che si sta guardando o di sfruttare l'AI generativa per creare opere d'arte digitali.

Dal punto di vista dell'estetica e delle prestazioni strutturali, il fiore all'occhiello dell'intera linea è il Wallpaper TV LG OLED evo AI W6, un capolavoro di miniaturizzazione spesso appena 9 millimetri e già premiato al CES 2026, che aderisce completamente a filo muro grazie alla tecnologia True Wireless. Questo sistema elimina ogni tipo di cavo visivo spostando tutte le connessioni fisiche all'interno della Zero Connect Box, un modulo separato e compattato del 35% che trasmette il segnale senza fili allo schermo fino a dieci metri di distanza. Per chi cerca uno stile moderno e museale, la serie G6 conferma il suo Gallery Design da soli 20 millimetri di spessore, mentre la serie C6 offre una luminosità potenziata di 3.2 volte su un elegante piedistallo in metallo spazzolato, lasciando alla serie B6 il ruolo di entry level raffinato dai profili puliti ed essenziali. Per garantire la massima serenità d'uso, LG ha integrato la piattaforma di sicurezza hardware e software LG Shield e assicura il programma webOS Re:New con aggiornamenti di sistema garantiti per 5 anni, lo stesso arco temporale coperto dalla garanzia speciale sul pannello delle serie G e W.

I nuovi modelli sono già disponibili sul portale online del brand e nelle principali catene di elettronica con un listino consigliato che varia a seconda delle dimensioni e delle tecnologie integrate. Si parte dai 1.299 euro per i formati più piccoli della serie B6 fino a raggiungere i 19.999 euro per il colossale display da 97 pollici della serie G6, passando per i modelli W6 proposti a 5.499 euro per la versione da 77 pollici e a 6.999 euro per quella da 83 pollici. Per celebrare il debutto commerciale, LG ha attivato una promozione speciale sull'LG Online Shop valida fino al 10 giugno 2026 sulle serie G e C, che offre vantaggi considerevoli come uno sconto immediato a carrello fino a 3.000 euro richiedendo il contestuale ritiro dell'usato, una riduzione del 70% sull'acquisto di una soundbar abbinata, il servizio gratuito di consegna e installazione a casa e la possibilità di dilazionare il pagamento con un finanziamento a Tasso Zero fino a un massimo di 30 mesi.