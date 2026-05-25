HONOR lancia il nuovo MagicBook 16: l'AI e l'architettura Intel ridefiniscono i laptop ultrasottili

HONOR espande il proprio ecosistema di dispositivi basati sull'intelligenza artificiale annunciando il debutto ufficiale del nuovo HONOR MagicBook 16. Il dispositivo si inserisce nel segmento di mercato dei laptop da 16 pollici scardinando il tradizionale compromesso tra ampiezza dello schermo e portabilità: gli ingegneri del brand sono infatti riusciti a racchiudere un display di grandi dimensioni in uno chassis di metallo sabbiato dal peso piuma di appena 1,64 chilogrammi e con uno spessore contenuto in 15,9 millimetri. Pensato specificamente per i professionisti e i lavoratori in costante movimento, il notebook si propone come un hub di produttività premium capace di abbinare un'estetica minimale a prestazioni hardware di livello desktop.

Il comparto tecnico è guidato dal nuovissimo processore Intel Core Ultra 5 325, basato sull'architettura di ultima generazione Intel Panther Lake e realizzato con il pionieristico processo produttivo Intel 18A. Il chip sfrutta un'architettura ibrida composta da 4 Performance-core dedicati ai carichi di lavoro più pesanti, come l'editing video in 4K, e 4 Efficiency-core per la gestione ottimizzata dei processi in background. Per mantenere stabili le frequenze operative ed evitare fenomeni di thermal throttling, HONOR ha integrato un sistema di raffreddamento potenziato con un'ampia griglia di alette che incrementa il flusso d'aria del 12%, permettendo al computer di spingersi fino a un picco di potenza di 52W. Sul fronte dell'affidabilità nel lungo periodo, spicca la certificazione 6-Year Smooth Usage che, supportata dagli algoritmi di allocazione delle risorse HONOR Turbo X, assicura un calo prestazionale confinato ad appena il 10% dopo ben sei anni di utilizzo simulato.

La progettazione strutturale del computer si distingue per l'introduzione di soluzioni ingegneristiche mutuate dal mondo dell'industria pesante. Lo chassis vanta la certificazione di robustezza SGS Exceptional Reliability contro urti e compressioni, mentre la tastiera introduce una protezione contro gli schizzi d'acqua certificata IPX2. Questo sistema sfrutta una tecnologia a valvola Tesla e un drenaggio a imbuto per incanalare i liquidi all'esterno del computer, tenendoli lontani dalla scheda madre e dai circuiti vitali. L'efficienza energetica costituisce un altro pilastro del modello: la maxi batteria da 80Wh, combinata con l'ottimizzazione energetica dell'intelligenza artificiale, garantisce oltre 14 ore di autonomia lavorativa reale. Nella confezione è incluso un caricabatterie compatto da 65W in tecnologia GaN (Nitruro di Gallio), utilizzabile anche in modalità inversa per alimentare rapidamente smartphone e tablet e ridurre l'ingombro dei cavi durante i viaggi d'affari.

L'esperienza visiva è affidata a un display HONOR FullView con risoluzione WQXGA, caratterizzato da cornici ultrasottili che spingono il rapporto schermo-corpo al 92,5% e da una frequenza di aggiornamento fluida a 120Hz. A tutela del benessere visivo dell'utente, il pannello adotta la tecnologia HONOR AI Defocus Display, che modula impercettibilmente la sfocatura ottica per contrastare la miopia transitoria e ridurre l'affaticamento oculare durante le sessioni d'ufficio prolungate. La continuità operativa all'interno dell'ecosistema del brand è infine assicurata dalla suite software HONOR WorkStation, che abilita la collaborazione multischermo e il trasferimento immediato dei file tra PC, tablet e smartphone. HONOR MagicBook 16 fa il suo esordio commerciale nella raffinata colorazione Starry Gray al prezzo di listino di 1.199 euro, commercializzato in un bundle speciale che include il tappetino per mouse professionale HONOR Choice Mousepad Pro.