Nilox debutta nel mercato degli occhiali intelligenti

Nilox entra ufficialmente nel mercato degli smart glasses, segnando un'espansione strategica del proprio ecosistema wearable. La nuova linea di occhiali intelligenti nasce per interpretare il payoff "Makes You Move", portando la tecnologia fuori dai dispositivi tradizionali per integrarla in un accessorio iconico. L'obiettivo è offrire un'esperienza fluida tra mondo fisico e digitale, rivolgendosi a un pubblico che cerca funzionalità smart senza rinunciare a un'estetica ricercata, capace di adattarsi sia all'attività outdoor estrema sia alla vita quotidiana in città.

I protagonisti del lancio sono i modelli Sorapis e Glen, occhiali sportivi ispirati ai canoni del Gorpcore, una tendenza che trasforma i capi tecnici in elementi di stile quotidiano. Entrambi i modelli sono dotati di speaker integrati nelle aste per un ascolto audio open-ear, che permette di godere di musica e chiamate senza isolarsi dai rumori dell'ambiente circostante, garantendo massima sicurezza durante la corsa o il ciclismo. Con una montatura leggera in PC+ABS, lenti protettive UV400 e certificazione di impermeabilità IPX4, questi occhiali offrono 5 ore di autonomia con una ricarica rapida di 90 minuti, il tutto a un prezzo competitivo di 59,99 €.

La gamma si completa con soluzioni pensate per il lifestyle e la creazione di contenuti. Il modello Nilox Smart Glasses punta su un design minimale e classico, nascondendo un sistema audio wireless con 50 ore di standby, ideale per chi desidera restare connesso con discrezione. Per gli amanti dell'avventura che vogliono documentare ogni istante, Nilox presenta invece gli Smart Video Glasses: un concentrato di tecnologia da soli 45 grammi che integra una fotocamera da 8 MP per riprese in Full HD, memoria da 16 GB e comandi vocali avanzati per gestire l'assistente smart in modalità hands-free.

Con questa collezione, Nilox si posiziona in una fascia di mercato accessibile ma tecnologicamente avanzata, rispondendo alla crescente domanda di dispositivi che semplifichino l'interazione con lo smartphone. La possibilità di gestire musica, chiamate e assistenti vocali (Google e Siri) direttamente dalla montatura, unita a un design che non tradisce l'anima outdoor del brand, rende questi smart eyewear un accessorio trasversale, capace di superare definitivamente il confine tra attrezzatura tecnica e moda contemporanea.