Amazon dice addio ai vecchi Kindle: supporto interrotto per i modelli pre-2012

Amazon ha annunciato la fine del supporto per una serie di modelli storici di eReader Kindle, segnando la fine di un'era per molti appassionati della lettura digitale. A partire dal 20 maggio 2026, i dispositivi rilasciati nel 2012 o negli anni precedenti non saranno più supportati dall'ecosistema dell'azienda. Sebbene molti di questi prodotti fossero già stati limitati nel 2021 con la chiusura delle reti 3G, questa nuova manovra colpisce la capacità stessa di gestire la propria libreria digitale.

Con l'entrata in vigore di questa decisione, gli utenti in possesso dei modelli coinvolti potranno continuare a leggere i volumi già presenti nella memoria del dispositivo, ma non avranno più la possibilità di acquistare, noleggiare o scaricare nuovi contenuti. Un limite ancora più severo riguarda la manutenzione: in caso di ripristino alle impostazioni di fabbrica o di annullamento della registrazione dell'account, il Kindle diventerà inutilizzabile, poiché i server di Amazon non permetteranno più una nuova configurazione ufficiale.

Tra i modelli interessati figurano dispositivi iconici che hanno fatto la storia della lettura elettronica, come il Kindle Keyboard, il Kindle DX International e le versioni di quarta e quinta generazione. Nonostante si tratti di prodotti con oltre 14 anni di vita, molti sono ancora funzionanti grazie alla proverbiale durabilità degli schermi E Ink e delle batterie a lunga durata. Per chi volesse continuare a usare l'hardware, l'unica via d'uscita rimane il ricorso a firmware personalizzati tramite jailbreak, una pratica che tuttavia richiede competenze tecniche.

Per mitigare il disagio dei fedelissimi, Amazon sta inviando comunicazioni via email offrendo sconti sull'acquisto di nuovi modelli e crediti per l'acquisto di eBook. Il consiglio per chi possiede ancora uno di questi "vecchi guerrieri" è di scaricare tutti i libri desiderati entro il prossimo mese o di valutare il passaggio a dispositivi più moderni. La fine del supporto sottolinea la sfida della longevità tecnologica in un mondo sempre più legato a servizi cloud e infrastrutture digitali centralizzate.