Xiaomi REDMI A7 Pro: il nuovo gigante "entry-level" tra display XL e super batteria

Xiaomi alza l'asticella della sua gamma più accessibile presentando ufficialmente il REDMI A7 Pro, un dispositivo che sfida le convenzioni della fascia economica. Per la prima volta, la serie A accoglie un modello "Pro", puntando tutto su dimensioni generose e un'autonomia fuori dal comune. Il protagonista assoluto è il grande display da 6,9", una diagonale quasi da tablet che, grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz e a una luminosità di 800 nit, promette un'esperienza fluida e visibile anche sotto la luce diretta del sole. Interessante l'aggiunta della tecnologia Wet Touch 2.0, che permette di utilizzare lo smartphone con precisione anche con le dita bagnate o unte.





Sotto la scocca batte un cuore tecnologico aggiornato: il REDMI A7 Pro segna infatti il debutto di Xiaomi HyperOS 3 su questa serie. L'integrazione con l'ecosistema Google è profonda, grazie alla presenza di Google Gemini per l'assistenza intelligente e della funzione Cerchia e Cerca. Nonostante lo spessore ridotto di soli 8,15mm, Xiaomi è riuscita a inserire una mostruosa batteria da 6000mAh, capace di garantire oltre due giorni di utilizzo standard e progettata per durare nel tempo, mantenendo l'80% della capacità anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Il comparto fotografico non resta a guardare, offrendo una doppia fotocamera AI da 13MP con un sensore potenziato per catturare più luce. Tra le chicche software spicca AI Sky, una funzione che permette di modificare e migliorare l'aspetto del cielo nelle foto, e la modalità Documento per scansioni rapide in mobilità. Completano l'offerta il jack per le cuffie, l'NFC e un volume potenziato del 200%. Con un prezzo di partenza fissato a 119,90€, il REDMI A7 Pro si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca massima resa e minima spesa.