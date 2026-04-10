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Xiaomi REDMI A7 Pro: il nuovo gigante "entry-level" tra display XL e super batteria

Debutta la versione Pro della serie A: schermo da 6,9 pollici, HyperOS 3 e integrazione con l'IA di Google.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 10/04/2026

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Xiaomi alza l'asticella della sua gamma più accessibile presentando ufficialmente il REDMI A7 Pro, un dispositivo che sfida le convenzioni della fascia economica. Per la prima volta, la serie A accoglie un modello "Pro", puntando tutto su dimensioni generose e un'autonomia fuori dal comune. Il protagonista assoluto è il grande display da 6,9", una diagonale quasi da tablet che, grazie alla frequenza di aggiornamento a 120Hz e a una luminosità di 800 nit, promette un'esperienza fluida e visibile anche sotto la luce diretta del sole. Interessante l'aggiunta della tecnologia Wet Touch 2.0, che permette di utilizzare lo smartphone con precisione anche con le dita bagnate o unte.


Sotto la scocca batte un cuore tecnologico aggiornato: il REDMI A7 Pro segna infatti il debutto di Xiaomi HyperOS 3 su questa serie. L'integrazione con l'ecosistema Google è profonda, grazie alla presenza di Google Gemini per l'assistenza intelligente e della funzione Cerchia e Cerca. Nonostante lo spessore ridotto di soli 8,15mm, Xiaomi è riuscita a inserire una mostruosa batteria da 6000mAh, capace di garantire oltre due giorni di utilizzo standard e progettata per durare nel tempo, mantenendo l'80% della capacità anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Il comparto fotografico non resta a guardare, offrendo una doppia fotocamera AI da 13MP con un sensore potenziato per catturare più luce. Tra le chicche software spicca AI Sky, una funzione che permette di modificare e migliorare l'aspetto del cielo nelle foto, e la modalità Documento per scansioni rapide in mobilità. Completano l'offerta il jack per le cuffie, l'NFC e un volume potenziato del 200%. Con un prezzo di partenza fissato a 119,90€, il REDMI A7 Pro si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca massima resa e minima spesa.



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