Oura lancia il nuovo Ring 5: il più piccolo di sempre con una tecnologia rivoluzionaria

Oura ha ufficialmente svelato il nuovo Oura Ring 5, un dispositivo che ridefinisce gli standard di mercato grazie a un design radicalmente più sottile: con una riduzione del volume del 40% rispetto alla generazione precedente, si conferma come l'anello intelligente più piccolo mai realizzato da un'azienda. Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo mantiene l’elevato standard di precisione nel tracciamento biometrico che ha reso il marchio un punto di riferimento globale. Come sottolineato dall'amministratore delegato Tom Hale, l’obiettivo principale è rendere la tecnologia indossabile più facile da portare ogni giorno, permettendo a un numero sempre maggiore di utenti di accedere a insight sulla salute personalizzati e predittivi. L’anello sarà disponibile a partire dal 4 giugno, con un prezzo di listino che parte dai 399 dollari per le finiture base, arrivando fino ai 499 dollari per le versioni premium, accompagnato da una nuova custodia di ricarica portatile.

Il lancio hardware si accompagna a una significativa evoluzione software, pensata per trasformare l'anello in un vero e proprio strumento di assistenza sanitaria proattiva. Il nuovo Health Radar è il fulcro di questa strategia: una funzione in grado di monitorare costantemente segnali biometrici chiave, come la temperatura corporea e la frequenza respiratoria, inviando avvisi immediati in presenza di anomalie significative. Tra le novità più rilevanti spicca la capacità di analizzare i pattern della pressione sanguigna durante il sonno, una funzionalità avanzata introdotta per identificare tempestivamente eventuali rischi cardiovascolari, oltre al monitoraggio dei disturbi respiratori notturni.

L'impegno verso la cura preventiva si arricchisce inoltre di un nuovo ecosistema di servizi, tra cui una partnership strategica con la piattaforma Counsel Health per fornire assistenza abilitata dall'intelligenza artificiale, che consentirà agli utenti di ricevere consigli personalizzati e consulti medici direttamente tramite l'app Oura. L'azienda ha inoltre pensato a strumenti specifici per le nuove esigenze mediche moderne, introducendo un sistema di insights dedicato a chi segue terapie con farmaci GLP-1 per la perdita di peso, facilitando il monitoraggio dei dosaggi e dei cambiamenti fisici in relazione ai dati biometrici raccolti.