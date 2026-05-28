Nasce ROSS: l’assistente di AI agentica di Fastweb + Vodafone per rivoluzionare la produttività

Nel panorama dell'innovazione digitale italiana, Fastweb + Vodafone compiono un passo decisivo verso il futuro del lavoro con il lancio di ROSS, un avanzato assistente basato su Intelligenza Artificiale agentica. A differenza delle comuni soluzioni basate su chatbot, che si limitano a fornire risposte o generare testi, ROSS è progettato per agire concretamente: è un vero e proprio assistente personale capace di comprendere le necessità dell'utente, pianificare le azioni necessarie ed eseguirle operativamente al suo posto.

Il cuore tecnologico di ROSS, ideato da NextMindLab – startup innovativa interamente controllata da Fastweb – risiede nella sua capacità di integrare processi complessi. Il nuovo agente può gestire in autonomia il flusso della posta elettronica, organizzare l’agenda, condurre ricerche approfondite, redigere documenti ufficiali, monitorare notizie di rilievo e persino creare siti web in pochi click. Grazie a una memoria persistente a lungo termine, ROSS apprende nel tempo le preferenze, le priorità e le abitudini del suo utilizzatore, adattando il proprio stile lavorativo e arrivando ad anticipare le esigenze dell'utente prima ancora che vengano esplicitate.

Un pilastro fondamentale su cui poggia l'intero progetto è la sicurezza dei dati. In un contesto di grande attenzione normativa, ROSS si distingue per un'infrastruttura interamente situata in Italia, pienamente conforme al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati e al rigoroso AI Act europeo. La tutela della privacy è garantita da una ferrea politica di segregazione degli spazi: ogni utente opera in un ambiente privato e dedicato, separato da quello di altri utilizzatori. Inoltre, l’azienda assicura che le conversazioni con l’assistente non verranno mai utilizzate per l'addestramento di modelli AI, né proprietari né di terze parti, garantendo la totale riservatezza delle informazioni.

L'interfaccia, pensata per essere semplice e intuitiva, abbatte le barriere tecniche, rendendo l'intelligenza artificiale agentica accessibile a ogni tipo di utente, sia in ambito professionale che personale. Per chi desidera integrare ROSS nel proprio workflow quotidiano, lo strumento è già disponibile sulla piattaforma heyross.ai con tre piani tariffari differenziati. Dalle soluzioni base per i primi approcci all'AI, fino alle configurazioni più complete, ROSS si propone come un alleato strategico per chiunque sia alla ricerca di uno strumento potente, etico e sicuro per semplificare la propria vita quotidiana e massimizzare l'efficienza operativa.