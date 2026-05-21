N26 lancia la travel eSIM in Italia: la banca online apre alle telecomunicazioni per eliminare i costi di roaming

N26 amplia la propria offerta dedicata ai viaggiatori con il lancio della travel eSIM, introducendo piani dati roaming completamente digitali per restare connessi in oltre 100 Paesi del mondo. Questa novità rappresenta la prima offerta della banca online nel settore delle telecomunicazioni per i clienti italiani e consente ai titolari di un conto di attivare la scheda virtuale direttamente nell'app N26 in pochi passaggi, eliminando la necessità di una SIM fisica o di scaricare applicazioni terze.

Grazie a questa integrazione, i clienti potranno contare su piani dati flessibili e competitivi pensati per adattarsi a ogni destinazione. Dopo aver configurato la propria eSIM una sola volta, l'utente ha la possibilità di acquistare facilmente un pacchetto dati per ogni viaggio, scegliendo tra coperture per singoli Stati oppure optando per soluzioni regionali e globali per navigare senza confini. Un grande vantaggio in termini di praticità è dato dalla possibilità di acquistare il piano dati anche prima della partenza: l’attivazione avverrà automaticamente una volta arrivati a destinazione, permettendo di viaggiare senza pensieri, evitando i costi di roaming e usufruendo di tariffe convenienti.

Con questo tassello, N26 consolida un’offerta tra le più competitive per chi viaggia, combinando i nuovi servizi di connettività a una solida gamma di prodotti finanziari e vantaggi esclusivi pensati per semplificare gli spostamenti internazionali. Tra questi spiccano i pagamenti con carta senza commissioni all'estero con tassi di cambio vantaggiosi, i prelievi bancomat gratuiti e illimitati in tutto il mondo inclusi nei piani premium N26 Go e N26 Metal, e una copertura assicurativa di viaggio completa per gestire ritardi, emergenze mediche, problemi con i bagagli o cancellazioni, a cui si aggiunge il comfort dell'accesso a oltre 1.300 lounge aeroportuali a livello globale.