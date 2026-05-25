Smartphone, la svolta dell'iAI: su Trovaprezzi.it l'interesse per i modelli AI-centric è più che raddoppiato in due anni

L'intelligenza artificiale non è più una tecnologia futuristica, ma un criterio di scelta concreto che sta ridisegnando le preferenze dei consumatori italiani nel mercato della telefonia mobile. Secondo gli ultimi dati diffusi da Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi leader in Italia, nei primi mesi del corrente anno si è registrato un vero e proprio boom di interesse verso i dispositivi dotati di funzionalità AI integrate. L'analisi evidenzia come la quota di ricerche orientate verso smartphone con una forte vocazione per l'intelligenza artificiale sia passata dal modesto 9-10% registrato all'inizio del 2024 a un valore medio del 24% nei primi cinque mesi di quest'anno, toccando un picco del 27% nel marzo 2026. In poco più di ventiquattro mesi, l'attenzione degli utenti verso gli assistenti generativi, la traduzione simultanea e l'ottimizzazione automatica dei processi è più che raddoppiata.

Questo trend sancisce un profondo cambiamento culturale prima ancora che tecnologico. Se in passato i consumatori valutavano l'acquisto basandosi quasi esclusivamente sulle specifiche hardware nude e crude, oggi le priorità si stanno spostando verso il software intelligente e la produttività avanzata. Questa metamorfosi emerge chiaramente dal progressivo ridimensionamento dei parametri di ricerca tradizionali come la memoria e lo storage: se nel 2024 la capacità di archiviazione rappresentava stabilmente oltre il 40% delle preferenze degli utenti, oggi questo dato oscilla tra il 28% e il 33%. Al contrario, il comparto fotografico mantiene una quota solida e stabile attorno al 30%, un fenomeno spiegabile con il fatto che le moderne ottiche si integrano ormai nativamente con gli algoritmi di intelligenza artificiale per il fotoritocco e l'elaborazione avanzata delle immagini in tempo reale. Caratteristiche storiche come l'autonomia della batteria, la quantità di RAM o la ricarica rapida sembrano invece essersi normalizzate, scivolando in secondo piano.

La classifica dei modelli più cliccati sulla piattaforma rispecchia fedelmente questa evoluzione della domanda. Se i listini del 2024 erano dominati da telefoni scelti per la capienza della memoria, la vetta delle ricerche attuali vede il trionfo di dispositivi di ultima generazione proiettati verso gli ecosistemi AI, come i Samsung Galaxy S25 e S25 Ultra, affiancati dagli iPhone 16 e iPhone 17. Dal punto di vista demografico, il pubblico che manifesta il maggiore interesse verso l'acquisto di questi dispositivi multifunzionali è composto per il 73% da uomini, con una concentrazione anagrafica fortissima nella fascia d'età compresa tra i 35 e i 54 anni, che da sola genera il 46% delle interrogazioni totali della categoria. A livello geografico, infine, la mappa delle ricerche vede una netta polarizzazione territoriale guidata dalla Lombardia, che da sola catalizza il 33% dell'interesse complessivo nazionale con una media di 109 ricerche ogni mille abitanti, seguita dal Lazio che si attesta al 15% dei volumi di ricerca complessivi.