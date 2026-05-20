Samsung lancia la beta di One UI 9 per la serie Galaxy S26: le novità dell'aggiornamento

Samsung Electronics ha dato ufficialmente il via al programma beta di One UI 9, l'atteso aggiornamento software che debutta in anteprima sulla serie flagship Galaxy S26. Basata sul sistema operativo Android 17, la nuova versione dell'interfaccia proprietaria mira a offrire un'esperienza utente più fluida, sicura e personalizzabile. Il rilascio della versione stabile e completa avverrà successivamente nel corso dell'anno a bordo dei prossimi dispositivi top di gamma della famiglia Galaxy, portando con sé anche una suite evoluta di funzioni basate sull'intelligenza artificiale per semplificare l'interazione quotidiana.

Le innovazioni principali della beta toccano diverse aree chiave del sistema, a partire dalla produttività e dalla creatività. L'applicazione Samsung Notes introduce nuovi strumenti di disegno, tra cui nastri decorativi e una gamma ampliata di tratti per la S Pen, mentre l'app Contatti integra ora un accesso diretto a Creative Studio per consentire la creazione di schede profilo personalizzate senza dover cambiare applicazione. Importanti novità si registrano anche nel Pannello rapido, che è stato completamente riprogettato: gli utenti hanno ora la possibilità di regolare in modo indipendente i moduli dedicati a luminosità, audio e riproduzione multimediale, potendone modificare anche le dimensioni per cucirsi addosso il layout della schermata.

Un altro pilastro fondamentale di One UI 9 è rappresentato dall'accessibilità, che compie un sensibile passo avanti. Il sistema introduce la velocità regolabile per la funzione Tasto mouse e unifica il pacchetto TalkBack, integrando in un solo strumento le opzioni che prima erano frammentate tra Google e Samsung. A questo si aggiunge la comoda funzione Ingrandimento testo, che apre una finestra mobile per mostrare le scritte selezionate in caratteri più grandi e leggibili. Sul fronte della privacy, Samsung risponde alle crescenti minacce informatiche introducendo una protezione avanzata contro le app sospette: il sistema analizza i software ad alto rischio bloccandone l'installazione o l'esecuzione e suggerisce all'utente l'immediata rimozione tramite aggiornamenti tempestivi delle policy di sicurezza.

Il programma di test è attualmente accessibile per i possessori di smartphone della serie Galaxy S26 residenti in una prima selezione di mercati strategici, che comprende Stati Uniti, Corea, Regno Unito, Germania, India e Polonia. Per partecipare alla fase di sperimentazione e testare in anteprima le funzionalità di Android 17, gli utenti idonei all'interno di queste regioni geografiche possono inviare la propria candidatura formale direttamente attraverso l'applicazione ufficiale Samsung Members.