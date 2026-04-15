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Alexa+ debutta in Italia: l'intelligenza artificiale diventa di famiglia

La nuova versione dell'assistente Amazon è ora basata su modelli linguistici avanzati (LLM): conversazioni naturali, azioni nel mondo reale e integrazione gratuita per gli utenti Prime.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/04/2026

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Amazon ha ufficialmente lanciato oggi in Italia Alexa+, l'evoluzione dell'assistente vocale che promette di trasformare radicalmente l'interazione domestica grazie all'intelligenza artificiale generativa. Non si tratta più di un semplice esecutore di comandi, ma di un'assistente capace di sostenere conversazioni fluide, comprendere sfumature dialettali e, soprattutto, agire concretamente per conto dell'utente. Grazie all'architettura basata su Amazon Bedrock, Alexa+ può ora interpretare richieste complesse, ricordando il contesto delle conversazioni precedenti e adattando il proprio tono - dall'entusiasta all'ironico - in base alla situazione.

La vera rivoluzione risiede nella capacità di Alexa+ di passare dalle parole ai fatti. L'assistente è ora integrata con servizi di terze parti come TheFork per la prenotazione di ristoranti, ed è in grado di gestire lo shopping in modo proattivo: può confrontare prodotti, riassumere recensioni e suggerire regali basandosi sui gusti dei familiari. Anche la Smart Home diventa più intuitiva: frasi naturali come "è buio" o "fa caldo" bastano per attivare luci e termostati, mentre l'integrazione con i videocitofoni Ring permette ad Alexa di analizzare le immagini per confermare, ad esempio, l'avvenuta consegna di un pacco.

Un elemento distintivo di Alexa+ è la sua anima autenticamente italiana. Il team di scienziati e ingegneri del Centro di Ricerca e Sviluppo di Torino ha lavorato per mesi affinché l'IA comprendesse non solo la lingua, ma anche il contesto culturale e le espressioni regionali del nostro Paese. L'assistente impara le preferenze della famiglia - come l'odio del figlio per i broccoli o la squadra del cuore dei genitori - diventando una compagna di vita quotidiana personalizzata, sicura e trasparente grazie a una dashboard della privacy che lascia all'utente il controllo totale sulle registrazioni.

Il servizio è già disponibile in Accesso Anticipato gratuito per tutti. Al termine di questa fase, Alexa+ avrà un costo di €22,99 al mese, ma resterà inclusa senza costi aggiuntivi nell'abbonamento Amazon Prime, aggiungendosi ai vantaggi già esistenti come le spedizioni veloci e Prime Video.



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