vivo X300 Ultra arriva in Italia: il nuovo punto di riferimento per la fotografia mobile

vivo alza ufficialmente l'asticella nel mercato degli smartphone premium annunciando l'arrivo in Italia di X300 Ultra. Il nuovo flagship, definito dall'azienda come un vero e proprio "imaging titan", è giù disponibile a partire da 1.999€. Il dispositivo non è solo uno smartphone, ma uno strumento professionale co-ingegnerizzato con ZEISS, progettato per rispondere alle esigenze di creator e fotografi che cercano prestazioni ottiche senza precedenti in mobilità.

Il cuore tecnologico di X300 Ultra risiede nella ZEISS Master Lenses Collection, che introduce per la prima volta un teleobiettivo APO da 200 MP con stabilizzazione di livello gimbal. Il sistema fotografico è composto da tre ottiche prime (85mm, 35mm e 14mm), supportate dal sensore Sony LYTIA 901 e da una nuova Color Science proprietaria di vivo, capace di analizzare la luce ambientale a livello di singolo pixel tramite sensori multispettrali. Per i videomaker, il dispositivo supporta registrazioni in 4K a 120 fps in Dolby Vision e introduce il sistema Quad-Mic Audio Recording Master per un audio di qualità cinematografica.

Sotto la scocca, il dispositivo batte al ritmo dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, raffreddato da una camera di vapore a liquido per mantenere stabili le prestazioni durante i montaggi video o le sessioni di scatto più intense. La batteria BlueVolt da 6600 mAh garantisce un'autonomia eccezionale, operando anche in condizioni estreme fino a -20°C, e supporta la ricarica rapida FlashCharge da 100W. A completare l'offerta, vivo propone un bundle speciale a 2.399€ che include un esclusivo kit fotografico con estensore teleobiettivo da 400mm e grip dedicato. Con un supporto software garantito per 7 anni di aggiornamenti di sicurezza, X300 Ultra si candida a essere un investimento duraturo per i professionisti del digitale.