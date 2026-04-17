ASUS Zenbook DUO: il futuro dei notebook dual-screen è in Ceraluminum

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo Zenbook DUO (UX8407), l'ultima evoluzione del pluripremiato notebook a doppio schermo che ridefinisce i concetti di multitasking e produttività mobile. Il dispositivo si presenta con un telaio interamente realizzato in Ceraluminum, un materiale high-tech che unisce la leggerezza dell'alluminio alla resistenza della ceramica, rendendo il laptop più compatto del 5% rispetto alla generazione precedente pur migliorandone la solidità strutturale.

Il cuore tecnologico dello Zenbook DUO è rappresentato dai due display ASUS Lumina Pro OLED da 14 pollici con risoluzione 3K. Questi schermi, dotati di una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz e una luminosità di picco di 1.000 nits, sono ora separati da uno spazio ridotto del 70%, offrendo una transizione visiva quasi impercettibile. L'esperienza d'uso è resa fluida dal sistema di aggancio MagLatch, che permette alla tastiera Bluetooth di integrarsi perfettamente tra i pannelli, e dal software ScreenXpert, che ottimizza automaticamente la condivisione e le annotazioni quando il notebook viene aperto oltre i 175°.

Sotto la scocca, ASUS non ha accettato compromessi. Il nuovo Zenbook DUO è equipaggiato con processori Intel Core Ultra X9 Series 3, capaci di sprigionare fino a 180 TOPS di potenza dedicata all'intelligenza artificiale. Per supportare carichi di lavoro creativi e professionali prolungati, il notebook integra una generosa doppia batteria da 99Wh e un sistema di raffreddamento potenziato, che vanta una superficie di aerazione tre volte superiore rispetto al passato. Nonostante le prestazioni elevate, la gestione termica avanzata permette di mantenere un TDP di 45W con una rumorosità contenuta.

L'intrattenimento è garantito da un sistema audio Dolby Atmos a sei altoparlanti, con woofer a doppio diaframma e tweeter integrati nella cerniera, che trasforma il dispositivo in una workstation multimediale completa. ASUS Zenbook DUO (UX8407) è già disponibile sul mercato italiano con un prezzo consigliato a partire da 2.199€, posizionandosi come lo strumento definitivo per chi cerca la massima versatilità senza rinunciare alla potenza di un desktop.