Meta sceglie i chip Amazon Graviton per accelerare sulla AI Agente

Il panorama dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale sta vivendo un cambiamento profondo, spostando l'attenzione non solo sulla potenza di calcolo grezza, ma sull'efficienza necessaria per gestire sistemi autonomi complessi. In questo contesto, Meta ha siglato un accordo strategico con AWS per l'adozione su larga scala dei processori Graviton, diventando così uno dei principali clienti al mondo per questa tecnologia. L'iniziativa partirà con il dispiegamento di decine di milioni di core Graviton, una mossa fondamentale per supportare la visione di Meta sulla cosiddetta "Agentic AI", ovvero sistemi capaci di ragionare, pianificare ed eseguire compiti multi-fase in modo autonomo.

Mentre le GPU rimangono il pilastro per l'addestramento dei grandi modelli linguistici, l'ascesa delle AI agenti genera una domanda massiccia di calcolo intensivo basato su CPU. Attività come la generazione di codice in tempo reale, la ricerca e il ragionamento logico richiedono un'orchestrazione complessa che i chip Graviton5, progettati su misura da Amazon, sono in grado di gestire con un'efficienza superiore rispetto ai processori tradizionali. Grazie ai suoi 192 core e a una cache cinque volte più grande della generazione precedente, il Graviton5 riduce i ritardi di comunicazione tra i core fino al 33%, garantendo la larghezza di banda necessaria per elaborare miliardi di interazioni simultanee.

Oltre alle prestazioni pure, l'accordo riflette l'imperativo strategico di Meta di diversificare le proprie fonti di calcolo per sostenere una crescita globale sostenibile. La tecnologia alla base di Graviton5 utilizza un processo produttivo a 3 nanometri, che permette di ottenere fino al 25% di prestazioni in più con un consumo energetico ridotto. Questa efficienza è cruciale per permettere a Meta di scalare le proprie ambizioni nell'intelligenza artificiale senza compromettere i propri obiettivi di sostenibilità ambientale e di controllo dei costi operativi.

La partnership si avvale inoltre del sistema AWS Nitro, che fornisce a Meta un accesso "bare-metal" all'hardware, garantendo sicurezza e prestazioni elevate senza i compromessi tipici della virtualizzazione standard. Come sottolineato dai vertici di entrambe le aziende, questa collaborazione non riguarda solo i semiconduttori, ma la costruzione di una fondamenta infrastrutturale capace di anticipare le necessità di miliardi di utenti. Con questo passaggio, Meta si assicura la flessibilità necessaria per evolvere le proprie capacità di AI, trasformando i processori realizzati su misura nel motore silenzioso ma potentissimo della rivoluzione digitale di domani.