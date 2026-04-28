Il boom del Buy Now Pay Later in Italia: +23% e sorpasso sui prestiti tradizionali

Il Buy Now Pay Later (BNPL) si è ormai imposto come una componente strutturale del mercato del credito in Italia, chiudendo il secondo semestre del 2025 con una crescita del 23% rispetto all'anno precedente e un incremento vertiginoso del 220% se confrontato con l'inizio del 2022. Questa dinamica evidenzia un profondo cambiamento nelle abitudini di consumo, testimoniato dalla contemporanea flessione del 10% dei prestiti finalizzati tradizionali di piccolo importo, che vengono progressivamente sostituiti da queste nuove soluzioni digitali più flessibili e immediate. Nonostante la rapida espansione, il settore mantiene un profilo di rischio contenuto, con tassi di insolvenza inferiori rispetto ai finanziamenti classici, grazie a una platea di utenti che percepisce lo strumento più come una facilitazione di pagamento che come un debito a lungo termine.

Il profilo demografico dei fruitori smentisce l'idea che si tratti di un fenomeno esclusivamente giovanile; sebbene Millennials e Generazione X rappresentino la quota maggioritaria del mercato, si registra un interesse crescente anche tra le fasce d'età più mature. Un tratto distintivo del mercato italiano è la netta prevalenza dell'utenza femminile, che rappresenta il 55% delle richieste, e una forte concentrazione degli acquisti nei settori dell'abbigliamento, del turismo e dei prodotti per la cura della persona. Il BNPL si dimostra inoltre un potente motore di inclusione finanziaria, attirando una quota di nuovi utenti senza storia creditizia doppia rispetto ai canali tradizionali. La tendenza alla fidelizzazione è molto alta, con una spiccata propensione al riutilizzo dello strumento che ne consolida la posizione in particolare nel Nord-Ovest e nel Sud Italia, definendo un nuovo paradigma nei pagamenti digitali.