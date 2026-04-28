L’ascesa di TikTok Shop in Italia: non solo intrattenimento, ma un nuovo polo dell'e-commerce

Il panorama del commercio elettronico nel Bel Paese sta vivendo una trasformazione profonda, guidata dall'ingresso di player capaci di fondere intrattenimento e transazioni dirette. A un anno dal suo debutto ufficiale, TikTok Shop si è già posizionato come il quattordicesimo operatore e-commerce sul mercato italiano per fatturato, raggiungendo una diffusione iniziale superiore alla media europea. Secondo i dati aggiornati di NielsenIQ, quasi un e-shopper su cinque ha già effettuato acquisti tramite la piattaforma, segno di una rapida integrazione di questo canale nelle abitudini quotidiane dei consumatori italiani. Sebbene la frequenza di acquisto si attesti attualmente a 2,7 transazioni annue, un dato ancora lontano dalla maturità del mercato britannico, lo scontrino medio di 24,5 euro dimostra come il canale sia ormai percepito come un'alternativa solida e affidabile.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il profilo di chi sceglie TikTok Shop: si tratta di consumatori definiti "heavy shoppers", ovvero utenti estremamente attivi nel mondo digitale. Questi acquirenti effettuano mediamente 31,9 ordini online all'anno - circa uno ogni undici giorni - superando nettamente la media nazionale di 22,5 acquisti. Nonostante il valore del carrello sia leggermente più contenuto rispetto ai canali tradizionali, la frequenza costante porta questi utenti a una spesa online complessiva di 1.485 euro annui, circa il 30% in più rispetto all'acquirente medio. Questa dinamica evidenzia come TikTok Shop non stia solo intercettando acquisti impulsivi, ma stia attirando una clientela che utilizza il web come canale di consumo primario.

Contrariamente alla percezione comune che vorrebbe la piattaforma limitata alla Generazione Z, l'analisi rivela un pubblico trasversale e sempre più adulto. Gli utenti over 40 generano infatti il 41% del valore totale delle vendite sul canale, una quota significativamente superiore rispetto al loro peso nell'e-commerce complessivo. Questo dato suggerisce che TikTok stia riuscendo a coinvolgere consumatori con una maggiore capacità di spesa e abitudini consolidate. Anche l'offerta si sta evolvendo rapidamente: se il debutto era stato trainato dal settore beauty, oggi il Fashion guida la classifica con il 21% delle preferenze, seguito dalla cura della persona e dal comparto casa. Il successo di prodotti come integratori sportivi e piccoli elettrodomestici conferma che il "social commerce" è diventato un ecosistema variegato, capace di trasformare i contenuti dei creator in un motore economico fondamentale per il mercato italiano.