▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Antitrust: istruttoria contro Booking per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato indaga sulle modalità di selezione dei programmi "Partner Preferiti", che sembrerebbero privilegiare le commissioni elevate rispetto alla reale qualità del servizio.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/04/2026

Digital Life

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ufficialmente aperto un’istruttoria nei confronti di Booking.com per presunte pratiche commerciali scorrette legate alla promozione delle strutture ricettive sulla sua piattaforma. Al centro dell'indagine ci sono i programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus”, che garantiscono agli hotel aderenti una maggiore visibilità nei risultati di ricerca, elementi grafici distintivi e messaggi pubblicitari che ne esaltano la convenienza e la qualità. Secondo l'Antitrust, tuttavia, queste presentazioni potrebbero essere fuorvianti: i criteri di ammissione ai programmi non sembrerebbero infatti idonei a garantire l'effettiva eccellenza del servizio o un rapporto qualità-prezzo superiore rispetto alla concorrenza.

L'ipotesi dell'Autorità è che la selezione delle strutture "preferite" avvenga principalmente sulla base di criteri economici che favoriscono chi garantisce a Booking.com commissioni più elevate, piuttosto che su reali parametri qualitativi a vantaggio dell'utente. Questa strategia di posizionamento potrebbe condizionare le scelte dei viaggiatori, inducendoli a credere erroneamente che le strutture evidenziate siano le migliori opzioni disponibili. Il rischio concreto è che i consumatori siano spinti a concludere prenotazioni per alloggi mediamente più costosi, attratti da una promessa di qualità e convenienza che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, ma soltanto a un accordo commerciale tra la piattaforma e la struttura ricettiva.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Meta sceglie i chip Amazon Graviton per...
Digital Life
Cittadini e ICT 2025: l'Italia cresce nelle...
Digital Life
Meta: arrivano nuovi strumenti per aiutare i...
Digital Life
instax SPOT: il nuovo social hub di Fujifilm...
Digital Life
Johny Srouji nominato Chief Hardware Officer di...
Digital Life
LinkedIn nel mirino del cybercrime: l'IA...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.