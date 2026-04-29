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Rete mobile: l'Italia corre ma resta divisa. Valle d'Aosta e Calabria in vetta per velocità

I nuovi dati dell'Osservatorio Segugio.it fotografano un'Italia a due velocità: se da un lato il download medio sfiora i 100 Mbps, dall'altro l'Umbria arranca con prestazioni dimezzate rispetto alle regioni top.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/05/2026

Digital Life

Il panorama delle connessioni mobili in Italia sta vivendo una fase di decisa accelerazione. Secondo l'ultima analisi dell'Osservatorio Segugio.it, basata su rilevazioni nPerf e speed test effettuati dagli utenti, la velocità media in download nel nostro Paese ha raggiunto i 99,96 Mbps, segnando un balzo in avanti del 14% rispetto al 2024. Un miglioramento che non riguarda solo la rapidità di scaricamento dei dati: anche la reattività della rete è in crescita, con una latenza ridotta del 6,3%, e una disponibilità del 5G che tocca ormai il 25,85%.

Tuttavia, dietro questi numeri incoraggianti si nasconde una profonda spaccatura territoriale. L'Italia della rete mobile non viaggia in modo uniforme: la Valle d’Aosta si conferma la regione più veloce d'Italia con una media di 127,9 Mbps, seguita a sorpresa da Calabria e Trentino-Alto Adige. All'estremo opposto troviamo invece l'Umbria, dove la velocità media si ferma a 57 Mbps, un valore che è meno della metà di quello registrato nelle regioni più performanti.

Queste differenze strutturali confermano che la qualità dell'esperienza digitale per un utente italiano dipende ancora pesantemente dal codice postale. Se nelle aree montane e in alcune zone del Sud gli investimenti infrastrutturali hanno portato a prestazioni d'eccellenza, altre zone del Centro Italia sembrano soffrire di un ritardo nello sviluppo delle reti di nuova generazione e nella diffusione delle antenne 5G.

I progressi registrati nel 2026 sono innegabili, ma l'obiettivo di una copertura omogenea e performante su tutto il territorio nazionale resta ancora una sfida aperta. La discrepanza tra i 127,9 Mbps della vetta e i 57 Mbps della coda della classifica evidenzia come, nonostante la tecnologia corra veloce, l'abbattimento del divario digitale regionale richieda ancora sforzi mirati e capillari.



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