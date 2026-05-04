LG Electronics: primo trimestre 2026 da record con ricavi oltre i 23 trilioni di KRW

LG Electronics ha inaugurato il 2026 con una performance finanziaria senza precedenti, registrando nel primo trimestre ricavi consolidati per 23,73 trilioni di KRW. Si tratta del valore più alto mai raggiunto dall'azienda in questo periodo dell'anno, segnando una crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. Anche l'utile operativo ha mostrato un balzo significativo, toccando 1,67 trilioni di KRW con un incremento del 32,9%. A trainare questi risultati storici è stata la capacità del brand di mantenere la leadership nel segmento premium, bilanciando al contempo l'espansione strategica nei settori B2B e dei servizi digitali, fattori che hanno permesso di navigare con successo nonostante le incertezze del contesto economico globale.

Il vero motore del trimestre è rappresentato dalla sinergia tra la divisione Home Appliance Solution e la divisione Vehicle Solution, i cui ricavi combinati hanno superato per la prima volta la soglia dei 10 trilioni di KRW. In particolare, il settore delle soluzioni per veicoli ha vissuto un momento d'oro, raggiungendo livelli record di fatturato e redditività grazie alla forte domanda di sistemi di infotainment da parte delle case automobilistiche europee. Parallelamente, il business degli elettrodomestici ha confermato la sua solidità grazie a una strategia a doppio binario che presidia sia il mercato di massa che quello di fascia alta, supportata da una crescita a doppia cifra dei servizi in abbonamento, che stanno ridefinendo il rapporto diretto tra azienda e consumatore.

Guardando al prossimo futuro, LG punta a consolidare la propria redditività attraverso l'ottimizzazione della supply chain e l'accelerazione della piattaforma webOS, espandendo l'offerta di contenuti e partnership. L'azienda sta inoltre rivolgendo lo sguardo verso nuovi orizzonti tecnologici ad alto potenziale, come i robot domestici e le soluzioni di raffreddamento per i data center AI, un settore cruciale per sostenere l'attuale rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Con una quota dei ricavi B2B che ha ormai raggiunto il 36% del totale, LG si conferma una realtà sempre più diversificata, capace di trasformare le sfide logistiche e i dazi internazionali in opportunità per innovare i propri processi e prodotti.