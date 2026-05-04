TCL accelera sulla produzione smart: un condizionatore ogni sette secondi

TCL ha celebrato un doppio successo che ne consolida la leadership mondiale nel settore della climatizzazione. Con l'apertura ufficiale del nuovo polo produttivo a Guangzhou, in Cina, l'azienda ha contemporaneamente tagliato il prestigioso traguardo delle 100 milioni di unità prodotte a partire dal 2021. Questo investimento, superiore ai 20 milioni di dollari, non rappresenta solo un aumento della capacità produttiva, ma un vero e proprio salto tecnologico: grazie a un sistema di automazione totale, la fabbrica è in grado di sfornare un condizionatore finito ogni sette secondi, portando la capacità annua complessiva a 8 milioni di pezzi.

La struttura di Guangzhou si estende su oltre 123 ettari e rappresenta l'avanguardia dell'industria 4.0. Il complesso include tre stabilimenti cosiddetti "lights-out", ovvero fabbriche completamente automatizzate capaci di operare 24 ore su 24 senza l'intervento umano diretto. A coordinare le operazioni è un centro di supercalcolo che gestisce oltre 2.000 agenti AI e una fitta rete di robot industriali. Questa sinfonia tecnologica permette di ottimizzare ogni fase del processo: l'integrazione di algoritmi avanzati nella produzione degli scambiatori di calore ha già portato a un incremento dell'efficienza operativa del 41,7%, stabilendo nuovi standard per l'intero comparto.

Nonostante l'imponente scala industriale, TCL ha mantenuto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. La nuova smart factory è stata progettata come un parco industriale a basse emissioni, equipaggiato con 50.000 metri quadrati di pannelli solari e sistemi di gestione energetica basati sull'intelligenza artificiale per ridurre quasi a zero la produzione di rifiuti e le emissioni di carbonio. Mentre l'azienda rafforza la sua posizione come terzo produttore mondiale, la crescita non si ferma ai confini asiatici: in Italia, TCL sta potenziando significativamente il proprio canale distributivo nel Centro e nel Nord, portando soluzioni tecnologiche sempre più efficienti e sostenibili nelle case dei consumatori italiani.