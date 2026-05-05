Buy Now Pay Later: in Italia è boom, il mercato sfiora i 10 miliardi di euro

L'innovazione nei sistemi di pagamento sta riscrivendo le regole del commercio globale e l'Italia si posiziona in prima linea in questa rivoluzione. Secondo i dati presentati da HeyLight (piattaforma di Compass) al Netcomm Forum 2026, il Buy Now Pay Later (BNPL) ha vissuto un 2025 da record, raggiungendo un valore di mercato di 9,9 miliardi di euro. Con oltre 42 milioni di transazioni, lo strumento ha quasi raddoppiato i volumi rispetto all'anno precedente, consolidandosi come una leva strategica non solo per l'e-commerce, dove rappresenta ormai il 5% delle transazioni totali, ma per l'intera esperienza d'acquisto multicanale.

L'analisi del comportamento dei consumatori rivela un'interessante evoluzione nell'uso della rateizzazione immediata. Sebbene oltre il 60% delle transazioni riguardi importi inferiori ai 1.000 euro (confermando il BNPL come soluzione ideale per micro-acquisti quotidiani), cresce la quota di operazioni più strutturate: circa il 40% degli acquisti supera i 1.000 euro, segnale che i consumatori utilizzano questa formula anche per investimenti più impegnativi. Un dato sorprendente riguarda l'inclusione finanziaria: il 19% degli utenti è "new to credit", ovvero si affaccia per la prima volta al mondo del credito proprio tramite il BNPL, una percentuale doppia rispetto a quella registrata dai canali di finanziamento tradizionali.

Il profilo dell'utente tipo è giovane e dinamico: Millennial e Gen Z coprono il 67% delle richieste totali, con una prevalenza femminile (55%) che si riflette nei settori merceologici più gettonati. Il Fashion & Beauty domina la scena con 28,5 milioni di transazioni (76% del totale), seguito da elettronica, prodotti per la casa e turismo. Geograficamente, l'Italia mostra un'adozione capillare con un picco di crescita straordinario nel Sud Italia (+72,4%). Per i merchant, l'offerta di soluzioni come HeyLight non è più solo un'opzione, ma un fattore determinante per la fidelizzazione di una clientela che cerca flessibilità, immediatezza e trasparenza in ogni fase dello shopping.