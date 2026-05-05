Apple celebra l'orgoglio LGBTQ+ con la nuova collezione Pride 2026

Apple ha ufficialmente svelato la sua nuova iniziativa dedicata alle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo, confermando ancora una volta il proprio impegno attraverso il sostegno economico a organizzazioni che operano sul campo. Il cuore pulsante di questa collezione è il nuovo Sport Loop Pride Edition, un accessorio realizzato con un'intricata lavorazione di filati in nylon di 11 colori differenti. Grazie a una tecnica di tessitura avanzata, le tonalità sfumano dolcemente l'una nell'altra, conferendo al cinturino una percezione di profondità e movimento che intende riflettere la vivacità e le identità uniche di ogni individuo.

Insieme all'hardware, l'ecosistema digitale si rinnova con il quadrante Luminosità del Pride, pensato per integrarsi perfettamente con lo stile del cinturino. I colori del display si rifrangono dinamicamente, permettendo all'utente di scegliere tra motivi geometrici a raggi o verticali. Questa personalizzazione si estende anche a iPhone 17 Pro e iPad Pro, i quali riceveranno sfondi coordinati altrettanto gioiosi e personalizzabili, creando un’esperienza visiva coerente su tutti i dispositivi. Apple sottolinea come questa collezione non sia solo un esercizio di design, ma un modo per permettere a ogni utente di dare voce a un’espressione unica di sé e della propria appartenenza.

Per quanto riguarda i dettagli commerciali, il cinturino Sport Loop Pride Edition è già ordinabile online al prezzo di 49 euro e sarà disponibile fisicamente negli Apple Store a partire dalla prossima settimana. L'accessorio è compatibile con diverse misure di cassa, dai 40 mm fino ai nuovi standard da 46 mm. Per poter visualizzare e impostare il quadrante Luminosità del Pride e i relativi sfondi, sarà necessario attendere il rilascio ufficiale degli aggiornamenti watchOS 26.5, iOS 26.5 e iPadOS 26.5, che renderanno disponibili queste nuove opzioni cromatiche nelle gallerie dei dispositivi.