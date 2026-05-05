Apple da record nel secondo trimestre: fatturato a 111,2 miliardi di dollari

Apple ha archiviato il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 con numeri senza precedenti. L’azienda ha registrato un fatturato trimestrale di 111,2 miliardi di dollari, segnando una crescita del 17% rispetto all'anno precedente. Particolarmente brillante è la performance dell'utile per azione diluita, che ha raggiunto i 2,01 dollari, con un incremento del 22%. Questi risultati riflettono una spinta commerciale estremamente solida, caratterizzata da una crescita a doppia cifra in tutti i segmenti geografici in cui opera il brand.

Il motore principale di questo successo è stato iPhone, che ha stabilito il nuovo primato di fatturato per il trimestre di marzo grazie alla forte domanda per l'intera gamma iPhone 17. Il CEO Tim Cook ha sottolineato l'entusiasmo dei consumatori non solo per i modelli flagship, ma anche per le recenti novità a catalogo, come l'accessibile iPhone 17e, il nuovo iPad Air con chip M4 e l'innovativo MacBook Neo. Parallelamente all'hardware, il comparto dei Servizi ha confermato la sua traiettoria ascendente raggiungendo un nuovo record assoluto, consolidando ulteriormente l'ecosistema digitale di Cupertino.

Le eccellenti performance operative hanno permesso ad Apple di generare oltre 28 miliardi di dollari di flusso di cassa, portando la base installata di dispositivi attivi al massimo storico mondiale. Forte di questa liquidità, il CFO Kevan Parekh ha annunciato un aumento del 4% del dividendo cash, pari a 0,27 dollari per azione. Inoltre, a dimostrazione della fiducia nella traiettoria futura dell'azienda, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato un imponente piano di riacquisto di azioni proprie fino a 100 miliardi di dollari, confermando la volontà di restituire valore in modo consistente ai propri azionisti.