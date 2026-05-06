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Basket e Intelligenza Artificiale: scende in campo LUCA per la Serie A

LBA, Microsoft, Infront e Impresoft 4ward presentano un AI Agent rivoluzionario capace di trasformare le statistiche del campionato in narrazioni e contenuti per i tifosi.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/05/2026

Digital Life

La Lega Basket Serie A (LBA) segna un punto decisivo nel campo dell'innovazione tecnologica presentando LUCA, un agente di Intelligenza Artificiale progettato per rivoluzionare il modo in cui i dati sportivi vengono consumati da fan e media. Nato dalla collaborazione con Microsoft Italia, Infront e Impresoft 4ward, LUCA non è un semplice software di calcolo, ma un sistema avanzato capace di analizzare migliaia di partite simultaneamente per estrarre insight, record nascosti e curiosità che finora rimanevano invisibili tra le righe delle statistiche tradizionali.

Il cuore tecnologico di LUCA si basa sull'Intelligenza Artificiale Agentica, un'architettura multi-agente sviluppata su piattaforma Microsoft Azure. A differenza dell'IA generativa classica, questo sistema vede diversi agenti specializzati collaborare tra loro: uno si occupa di individuare il dato rilevante, un altro lo verifica e un terzo lo trasforma in una narrazione coinvolgente. Sfruttando le capacità di ragionamento dei modelli più avanzati (GPT-5.1 e successivi), LUCA è in grado di produrre autonomamente articoli data-driven, post per i social media e contenuti pre-partita che alimentano l'engagement dei tifosi su tutti i canali digitali della Lega.

L'iniziativa, parte del programma Microsoft AI L.A.B., punta a creare un ecosistema editoriale continuo che trasforma i numeri in storie. Come sottolineato da Massimo Cortinovis (LBA) e Stefano Deantoni (Infront), l'obiettivo è offrire agli appassionati contenuti sempre più personalizzati e profondi, aprendo al contempo la strada a nuove opportunità di business e monetizzazione per il basket italiano. Grazie alla tecnologia Microsoft, tutti i dati sensibili della Lega rimangono protetti all'interno del perimetro Azure, garantendo che l'innovazione proceda di pari passo con la sicurezza e la sovranità del dato.



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