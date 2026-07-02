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Sicurezza dei lavoratori isolati: arriva l’innovativo smartwatch Emerit Watch e-WG200

Aikom Technology amplia l'offerta professionale con un dispositivo indossabile che unisce SOS, rilevamento uomo a terra e localizzazione GPS per la protezione totale in contesti ad alto rischio.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 13/07/2026

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Aikom Technology arricchisce la propria gamma dedicata alla sicurezza professionale con il lancio del nuovo Emerit Watch e-WG200, uno smartwatch 4G specificamente progettato per la protezione dei lavoratori isolati e di tutti gli operatori che operano in ambienti caratterizzati da condizioni di rischio elevato. Sviluppato da Emerit Devices, il dispositivo rappresenta una soluzione tecnologica avanzata rivolta alle aziende attive nei settori dell'industria, della manutenzione, della logistica e del facility management, offrendo una risposta concreta alla necessità di tutelare il personale che opera sul territorio.

Il cuore del sistema risiede nella sua capacità di integrare funzionalità di allarme automatico e manuale in un formato estremamente ergonomico, leggero e discreto, studiato per essere indossato comodamente durante l'intera giornata lavorativa. Gli utenti possono attivare richieste di soccorso attraverso un pulsante SOS dedicato o affidarsi ai sensori integrati in grado di gestire il rilevamento uomo a terra, l'immobilità prolungata, le inclinazioni anomale e i movimenti bruschi associati a potenziali aggressioni. La connettività è garantita dall'integrazione di 4G, Wi-Fi e Bluetooth, che permette una localizzazione accurata sia in ambienti chiusi che all'aperto grazie al supporto combinato dei sistemi GPS, Galileo e Glonass.

L’intero ecosistema Emerit offre inoltre una gestione avanzata e remota tramite una piattaforma dedicata, che permette alle aziende di personalizzare con estrema precisione gli scenari di allarme, le notifiche, la sensibilità dei sensori e i protocolli di gestione delle emergenze. Dal punto di vista hardware, il dispositivo è equipaggiato con un display IPS a colori da 1,22 pollici e il sistema operativo Android 13, garantendo robustezza grazie alla certificazione IP67 e un'ottima autonomia operativa assicurata da una batteria da 950 mAh. Il sistema supporta inoltre il VoLTE e il VoIP con audio bidirezionale, confermandosi uno strumento indispensabile che racchiude, in un peso contenuto di soli 60 grammi, le tecnologie più moderne per garantire la sicurezza del personale in ogni condizione operativa.



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