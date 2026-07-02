Jabra espande la gamma Evolve3: nuove soluzioni audio su misura per ogni stile di lavoro

Jabra ha annunciato una significativa espansione della gamma Jabra Evolve3, introducendo tre nuovi modelli progettati per rispondere alle diverse esigenze di un mondo del lavoro in continua trasformazione. Superando l'approccio standardizzato basato su un’unica soluzione per tutti, l'azienda ha sviluppato i modelli Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 ed Evolve3 45 per offrire una qualità delle chiamate costante e un'esperienza ottimizzata per gli strumenti di intelligenza artificiale, indipendentemente dall'ambiente in cui il professionista opera. La necessità di questa evoluzione nasce da dati chiari: una ricerca di Jabra evidenzia come il 73% dei dipendenti riscontri difficoltà nel sentire i partecipanti durante le riunioni ibride, un problema che compromette non solo la collaborazione umana ma anche l'efficacia di strumenti avanzati come le trascrizioni vocali e i riassunti automatici basati sull'IA.

Tutti i nuovi modelli condividono una solida base tecnologica incentrata su Jabra ClearVoice™, la cancellazione attiva del rumore (ANC) in chiamata e la funzione Sidetone, che permette all'utente di monitorare il proprio volume di voce per mantenere conversazioni naturali. Ognuna delle tre versioni è stata ottimizzata per uno scenario specifico. Il Jabra Evolve3 65 Flex rappresenta la scelta ideale per i professionisti ibridi, grazie a un design ripiegabile, privo di braccetto microfonico e dotato di ANC adattiva, perfetto per chi si sposta frequentemente. Per chi opera in uffici open-space, dove il rumore di fondo è una sfida costante, è stato introdotto il Jabra Evolve3 65, che sfrutta una tecnologia di rilevamento vocale a tre microfoni per garantire la massima concentrazione. Infine, il Jabra Evolve3 45 è la soluzione pensata per chi trascorre la giornata alla scrivania, offrendo una struttura on-ear estremamente leggera e focalizzata sulla semplicità d'uso e sulla chiarezza vocale per conversazioni frequenti.

Questa nuova offerta, che si affianca ai modelli 75 e 85 lanciati a inizio anno, segna il definitivo pensionamento della precedente linea Evolve2, puntando a ridurre la complessità dell'hardware aziendale attraverso una gestione centralizzata tramite le piattaforme Jabra Plus Management e Jabra Xpress. La disponibilità globale dei nuovi modelli, previsti nella colorazione nera, è fissata per settembre 2026, con un prezzo consigliato di 299 euro per la versione Evolve3 65 Flex, 253 euro per la Evolve3 65 e 199 euro per il modello Evolve3 45. Con questo lancio, Jabra conferma il proprio impegno nel supportare l'evoluzione degli stili lavorativi moderni, fornendo strumenti su misura capaci di trasformare la voce in un input affidabile e produttivo per le tecnologie di nuova generazione.